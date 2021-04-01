Американская компания Virgin Galactic представила новый космоплан

Эпоха массового космического туризма уже не за горами. Вчера, 30 марта, компания Virgin Galactic представила первый образец космоплана проекта SpaceShip III, объявив серийное производство летательных аппаратов для космического туризма.

Уже летом этого года космоплан, получивший название VSS Imagine, совершит первые лётные испытания. Кроме того, Virgin Galactic строит второй летательный аппарат этого же проекта, названный VSS Inspire. В дальнейшем компания намерена наращивать количество летательных аппаратов проекта SpaceShip III, чтобы обеспечивать «400 полётов в год на каждый космодром».

Промо-ролик космоплана проекта SpaceShip III

«Сегодня мы представили наш корабль класса SpaceShip III, положив начало флоту Virgin Galactic. VSS Imagine и Inspire — потрясающие корабли, которые отправят наших будущих астронавтов в невероятное путешествие в космос, а их названия отражают амбициозный характер космических полётов человека», — рассказал Майкл Колглейзер, генеральный директор Virgin Galactic.

Первый прототип космоплана SpaceShipOne совершил полёт в 2003 году. Позже был представлен космоплан SpaceShipTwo, получивший название VSS Enterpris. Он разбился в 2014 году, а его преемник VSS Unity в 2018 году поднялся на высоту более 82 км, преодолев нижний порог космоса (чёткой границы космоса не существует, компании и агенства называют цифры в пределах 80-100 км).

Космопланы проекта SpaceShip поднимаются в небо с помощью самолёта-носителя, после чего отстыковываются и на собственном двигателе поднимаются в космос, а затем планируют на землю.