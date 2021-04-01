ВНИИ "Сигнал" предложил вариант модернизации устаревших буксируемых орудий до уровня современных артсистем

ЦАМТО, 31 марта. ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы" ГК "Ростех") планирует разработать комплект унифицированного оборудования, которое обеспечит автоматический ввод данных для стрельбы и наведение на морально устаревших буксируемых орудиях.

Это позволит модернизировать их до уровня высокоэффективных артиллерийских систем, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Сигнала".

Как отмечает агентство, на вооружении ВС РФ, наряду с самоходными артиллерийскими установками, имеется целый ряд буксируемых орудий, в которых боевыми расчетами вручную вводятся данные для стрельбы, наведение и стрельба по цели. В то же время, требования современных боевых действий предполагают все более высокую степень автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы. В частности, для артиллерии предполагается автоматизированное получение по каналам связи информации о целях противника и их координатах, автоматическое наведение и расчет момента открытия огня. Из-за ручного управления несамоходные гаубицы лишены возможности полноценной интеграции в единое информационное поле в режиме реального времени.

"Специалисты ВНИИ "Сигнал" провели ряд научных изысканий, в рамках которых исследовалась возможность автоматизации ствольной буксируемой артиллерии для резкого повышения ее эффективности. Принципиальная возможность такой модернизации подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы", – сказали "РИА Новости" в компании, отвечая на вопрос о перспективах удаленного управления несамоходными гаубицами.

В компании пояснили, что для автоматического наведения буксируемых орудий, которые в оригинале наводятся в основном с помощью вращаемых боевым расчетом рычагов, "могут устанавливаться электроприводы, в частности, поворотного перемещения". Эти типы приводов, уточнили во ВНИИ "Сигнал", "были отработаны при создании новой бронетехники и не препятствуют, при необходимости, управлению в ручном режиме, а также не создают дополнительных усилий на органах управления".

Такая модернизация буксируемых гаубиц через применение автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО), которую серийно выпускает также ВНИИ "Сигнал", позволит интегрировать их в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).

Как сообщалось ранее, напоминает "РИА Новости", в РФ создаются разведывательно-ударные системы (РУС), предполагающие объединение всех боевых и информационно-разведывательных средств в сеть, что должно обеспечить превосходство над противником за счет повышения скорости, точности и эффективности поражения целей. Аналогичные работы ведутся в США в рамках концепции так называемых сетецентрических боевых действий.

Одним из этапов создания РУС является установка на различную технику оборудования единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданной воронежским концерном "Созвездие", входящим в состав холдинга "Росэлектроника" госкорпорации Ростех. Такой аппаратурой оснащаются, например, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" или новейшие танки Т-90М "Прорыв". По данным Минобороны, ЕСУ ТЗ позволяет танкам "Прорыв" обмениваться данными между собой и с вышестоящим командованием в ходе боя в режиме реального времени. В случае с "самоходками" это позволяет резко сократить время открытия огня при развертывании с марша, корректировать стрельбу в режиме реального времени, учитывая данные различных разведывательных средств, а также передавать командованию информацию с их приборов наведения и управления.

Самоходные артиллерийские установки, например, такие как разработанные в конце 1960-х годов прошлого века гаубицы "Акация", изначально имеют необходимые приводы для встраивания в разведывательно-ударную систему. В их случае достаточно подключить оборудование боевого отделения САУ к автоматизированной системе управления наведением и огнем, отмечает "РИА Новости".