"Роскосмос" отложил запуск радиолокационных спутников "Кондор-ФКА"

ЦАМТО, 31 марта. Запуск двух радиолокационных спутников наблюдения Земли "Кондор-ФКА" отложен на 2022 и 2023 годы, следует из материалов Роскосмоса, опубликованных на сайте госзакупок.

Как напоминает "РИА Новости", первоначально запуск первого "Кондора-ФКА" планировался в 2018 году, но затем многократно откладывался. В ноябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что его старт намечается в конце 2021 года.

В феврале 2021 года источник в ракетно-космической отрасли рассказал "РИА Новости", что запуск первого "Кондора-ФКА" может быть перенесен на 2022 год.

В материалах на госзакупках отмечается, что подготовка и запуск первого аппарата, а также его летные испытания теперь запланированы с 15 марта 2022 года по 30 мая 2023 года, второго аппарата – с 15 марта 2023 года по 30 мая 2024 года.

Запуски обоих спутников "Кондор-ФКА" намечается осуществить ракетами-носителями "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Восточный.

"Кондор" – серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для Минобороны РФ и иностранных заказчиков. В задачи спутников входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор".

Модернизированная версия "Кондора" в интересах Роскосмоса – "Кондор-ФКА" – будет отличаться от предшественника новым радиолокатором, который повысит разрешение съемки с 1 м на пиксель до 0,4 м на пиксель, а также новой системой сбора и передачи информации. В 2025 году ожидается выведение на орбиту модернизированного аппарата "Кондор-ФКА-М", передает "РИА Новости".