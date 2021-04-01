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ЦАМТО

Экипажи трех новейших кораблей завершили подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ

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Церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Яков Баляев".
Церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Яков Баляев".
Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

ЦАМТО, 31 марта. Экипажи новейших кораблей ПМО проекта 12700 "Петр Ильичев" и "Георгий Курбатов", а также патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов" завершили полный цикл подготовки на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота, в соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, акцент в подготовке экипажей был сделан на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации. В том числе, подготовка экипажей проводилась и проводится с учетом оснащения ряда проектов кораблей роботизированными системами. С целью эффективности обучения программы Объединенного учебного центра ВМФ совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли.

В ходе цикла обучения на специализированном тренажерном комплексе "Регель" вахтенные офицеры и специалисты штурманских боевых частей на практике изучали элементы плавания корабля в узкости, вблизи берегов, эпизоды маневрирования по расхождению с кораблями и судами в районе интенсивного судоходства, в условиях плохой видимости, а также в штормовых условиях.

В классе дизельных агрегатов личный состав кораблей на практике отрабатывал действия по запуску двигательной установки и вспомогательного оборудования, а также алгоритмы действий по приготовлению корабля к бою и походу.

Также в ходе обучения был использован современный учебно-тренировочный комплекс "Мостик-2000", на котором отрабатывались действия корабельного боевого расчета главный командный пункт корабля – боевой информационный пост – штурман.

Учебно-тренажерные комплексы, на которых проходят обучение экипажи новых кораблей, позволяют в стенах учебного центра смоделировать обстановку, максимально приближенную к условиям плавания в тех или иных морских акваториях. После завершения цикла подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ экипажи по большинству показателей готовы к эксплуатации корабля при выходе (заходе) в базу, при плавании в открытом море в различных гидрометеоусловиях.

"Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России, пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре Военно-морского флота в Санкт-Петербурге в 2021 году", – сообщил ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения в текущем году.

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Страны
Россия
Продукция
Георгий Курбатов
Проекты
22160
пр. 12700
Робот
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