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Российская газета

Непобедимый "Беркут": как Москву защитили от ядерной бомбардировки

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Источник изображения: rg.ru

70 лет назад началось формирование первой стратегической системы ПВО С-25. Она предназначалась для защиты Москвы от бомбардировщиков с ядерным оружием и оказалась во многих отношениях революционной.

В конце 40-х годов США разработали более десятка планов нападения на СССР. Все они основывались на массированной ядерной бомбардировке крупнейших промышленных центров Советского Союза. Временная монополия на атомную бомбу и огромный флот бомбардировщиков позволяли это сделать. Ни зенитная артиллерия, ни поршневые истребители не могли достойно противостоять самолетам на больших высотах. Летом 1950 года, после начала войны в Корее международная обстановка обострилась настолько, что Сталин поставил перед конструкторами задачу в кратчайшие сроки обеспечить защиту Москвы от массированного (1200 бомбардировщиков) авианалета с любой стороны. Причем защиту абсолютную - даже несколько самолетов, прорвавшихся с ядерными бомбами к столице были, сами понимаете, неприемлемым результатом.

Не сложнее атомной бомбы

Расчеты показали, что для обеспечения защиты такого уровня необходимы 56 стартовых позиций зенитных ракет, расположенных вокруг столицы в два кольца. Внешнее, на расстоянии 85-90 километров от центра Москвы должно состоять из 34 стрельбовых комплексов. Внутреннее - его задачей был перехват бомбардировщиков, прорвавших первый рубеж обороны, - из 22.

Каждую стартовую позицию предполагалось оснастить многоканальной РЛС для одновременного обстрела 20 целей и 60 ракетами на пусковых установках, чтобы не тратить время на перезаряжание. Глазами системы должны были стать 14 мощных радаров обнаружения: 10 на внешнем кольце и 4 на внутреннем.

Ничего из перечисленного на тот момент не существовало в природе: ни многоканальных РЛС, ни дальних, ни управляемых зенитных ракет. Павел Куксенко, с которым советовался Сталин, сравнил сложность создания системы ПВО с атомным проектом.

А, Б, В

Работы по созданию всех компонентов велись параллельно. НИИ-20 (сейчас ВНИИРТ) строило дальний радар А-100. КБ-1 (ныне подразделение концерна ПВО "Алмаз-Антей") разрабатывало общий облик системы и самую сложную ее часть - РЛС сопровождения целей и наведения ракет. она работала в сантиметровом диапазоне, имела футуристический вид и индекс Б-200. ОКБ Лавочкина строило ракету В-300. На проект работали десятки организаций по всей стране, финансировало его первое (атомное) управление при Совете Министров СССР. В секретном постановлении Совмина от 9 августа 1950 года было расписано все: от ТТХ системы до премий разработчикам, если они выполнят поставленную задачу. И они ее выполнили.

Радар кругового обзора А-100 "Кама" создали за три года. Б-200 и В-300 отправили на испытания в Капустин Яр в сентябре 1952-го. Через восемь месяцев комплекс одной ракетой сбил самолет-мишень Ту-4 на высоте семи километров. Кстати, как и в атомном проекте, военных в подробности разработки С-25 не посвящали. В 1953 году командование войск ПВО потребовало сравнительных испытаний - заслуженные генералы не могли поверить, что какие-то летающие керосинки эффективнее их прошедших войну пушек. После тестовых стрельб вопросов больше не возникало.

Прадедушка С-300

В 54-м вокруг Москвы началось строительство стартовых позиций. Их соединили кольцевыми бетонными дорогами - ныне это федеральные трассы А-107 и А-108, так любимые дальнобойщиками. Еще через год систему С-25 "Беркут" приняли на вооружение. Это была прорывная разработка, где все было впервые в мире: оперативно-стратегическая система ПВО, многоканальные РЛС, ракеты вертикального старта... Расчеты С-25 свели в ракетные полки и четыре корпуса, из них образовали 1-ю Краснознаменную армию ПВО особого назначения - видоизмененная, она охраняет небо на Москвой по сей день.

С принятием "Беркута" на вооружение резко сократилось количество иностранных самолетов, пытавшихся нарушить границы Советского Союза. Система простояла на на боевом дежурстве 30 лет и, к счастью, ни разу не применялась по назначению. Технологии С-25 были использованы в мобильном комплексе С-75, сбившем U-2 Пауэрса, С-125, сбившем самолет-невидимку F-117, и последующих системах - вплоть до С-300, которая в 80-х сменила "Беркут" на страже московского неба.


Антон Валагин

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Страны
Россия
США
Продукция
F-117
А-100 ДЛРО
С-125
С-300
С-75
Компании
Алмаз-Антей
ВНИИРТ
КБ-1
НПО Лавочкина
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