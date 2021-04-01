Информбезопасность обсудили в Москве руководители национальных штабов стран ОДКБ

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Обеспечение информационной безопасности по проведению операции постоянного действия, направленной на противодействие преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ"), обсудили в Москве руководители национальных штабов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.

"В выступлениях руководителей национальных штабов подчёркивалось, что основными угрозами государственной и общественной безопасности по-прежнему остаются деятельность преступных организаций и группировок. В том числе - транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми", - сообщил журналистам в среду пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, "опасность таких угроз усиливается в разы при достижении перечисленных криминальных целей посредством информационно-телекоммуникационных технологий и в первую очередь посредством сети Интернет".

"Как было подчёркнуто, развитие цифровых технологий, помимо пользы, несёт в себе немалые риски и открывает новые возможности совершения преступлений и терактов. Всё это может существенно усугубиться, если не уделять должного внимания вопросам защиты цифрового суверенитета. Именно поэтому важно на уровне межгосударственного взаимодействия в рамках ОДКБ поступательно по нарастающей выстраивать защиту от существующих и потенциальных киберугроз", - сказал Зайнетдинов.

Он отметил, что текущий год главами государств-членов ОДКБ "определён годом продолжения консолидации усилий в борьбе против современных вызовов и угроз и совершенствованию межгосударственного взаимодействия при проведении оперативно-профилактических операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, преступности в информационно-коммуникационной сфере, незаконной миграции и наёмничеству".