Войти
Известия.ru

Раскрыт состав первого гражданского экипажа миссии Inspiration 4

34
0
0

Компания SpaceX раскрыла состав первого гражданского экипажа. На орбиту отправятся бизнесмен Джаред Айзекман, ветеран ВВС США Крис Семброски, предпринимательница и педагог Сиан Проктор и ассистентка врача Хэйли Арсено, передает телеканал «Известия». Команда полетит в космос на корабле Crew Dragon. Путешествие на орбиту запланировано на осень 2021 года. Полет будет продолжаться три дня. Экипаж пройдет углубленное обучение перед отправкой. Командиром корабля станет миллиардер Джаред Айзекман.

Предприниматель полностью оплатил миссию. Остальных астронавтов определили с помощью лотереи — все кандидаты сделали пожертвования в адрес детской больницы в штате Теннесси, среди них случайным образом выявили будущих участников миссии Inspiration 4.

Компания SpaceX раскрыла состав первого гражданского экипажа. На орбиту отправятся бизнесмен Джаред Айзекман, ветеран ВВС США Крис Семброски, предпринимательница и педагог Сиан Проктор и ассистентка врача Хэйли Арсено, передает телеканал «Известия».

Команда полетит в космос на корабле Crew Dragon. Путешествие на орбиту запланировано на осень 2021 года. Полет будет продолжаться три дня. Экипаж пройдет углубленное обучение перед отправкой. Командиром корабля станет миллиардер Джаред Айзекман. Предприниматель полностью оплатил миссию. Остальных астронавтов определили с помощью лотереи — все кандидаты сделали пожертвования в адрес детской больницы в штате Теннесси, среди них случайным образом выявили будущих участников миссии Inspiration 4.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Похожие новости
25.01.2021
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
18.02.2019
Глава NASA не знает, какой компании удастся первой доставить людей на МКС
08.11.2018
Глава S7 Space: Илон Маск наверняка сделает ракету Falcon 9 полностью многоразовой
04.07.2017
Космический грузовик Dragon возвращается с МКС на Землю
20.03.2017
Разбор полетов
23.12.2013
«Протон-М» ждет серьёзная конкуренция с американской ракетой «Falcon 9»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 00:41
  • 73
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 23:11
  • 33
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 21:36
  • 12
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 31.03 21:28
  • 7
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 31.03 20:15
  • 9
Защитим любой ценой
  • 31.03 17:24
  • 5
Ученый заявил, что лунный шаттл "Корвет" будет востребован после 2030 года
  • 31.03 16:59
  • 1
Конструктор заявил, что боевой экраноплан "Лунь" остается мощнейшим оружием XXI века
  • 31.03 16:24
  • 2
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 16:06
  • 1
Авианосный ящер достоин стапеля
  • 31.03 15:44
  • 1
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 31.03 15:18
  • 4
Лазерные копья для армии России
  • 31.03 15:14
  • 2
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 15:13
  • 2
РФ не позволит США говорить с собой с позиции силы - Песков
  • 31.03 15:13
  • 1
Вице-премьер РФ Борисов отправляется в Каракас
  • 31.03 12:26
  • 2
Время оптимизаторов