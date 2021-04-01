Раскрыт состав первого гражданского экипажа миссии Inspiration 4

Компания SpaceX раскрыла состав первого гражданского экипажа. На орбиту отправятся бизнесмен Джаред Айзекман, ветеран ВВС США Крис Семброски, предпринимательница и педагог Сиан Проктор и ассистентка врача Хэйли Арсено, передает телеканал «Известия». Команда полетит в космос на корабле Crew Dragon. Путешествие на орбиту запланировано на осень 2021 года. Полет будет продолжаться три дня. Экипаж пройдет углубленное обучение перед отправкой. Командиром корабля станет миллиардер Джаред Айзекман.

Предприниматель полностью оплатил миссию. Остальных астронавтов определили с помощью лотереи — все кандидаты сделали пожертвования в адрес детской больницы в штате Теннесси, среди них случайным образом выявили будущих участников миссии Inspiration 4.

Компания SpaceX раскрыла состав первого гражданского экипажа. На орбиту отправятся бизнесмен Джаред Айзекман, ветеран ВВС США Крис Семброски, предпринимательница и педагог Сиан Проктор и ассистентка врача Хэйли Арсено, передает телеканал «Известия».

Команда полетит в космос на корабле Crew Dragon. Путешествие на орбиту запланировано на осень 2021 года. Полет будет продолжаться три дня. Экипаж пройдет углубленное обучение перед отправкой. Командиром корабля станет миллиардер Джаред Айзекман. Предприниматель полностью оплатил миссию. Остальных астронавтов определили с помощью лотереи — все кандидаты сделали пожертвования в адрес детской больницы в штате Теннесси, среди них случайным образом выявили будущих участников миссии Inspiration 4.