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Интерфакс-АВН

Американские эксперты предположили, что КНДР работает над производством оружейного плутония

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Ядерный объект в КНДР
Ядерный объект в КНДР.
Источник изображения: rusvesna.su

Вашингтон. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Эксперты Центра стратегических исследований США предположили, что, возможно, на ядерном объекте КНДР в Йонбене ведутся работы по производству оружейного плутония.

Они пришли к такому заключению на основании изучения спутниковых фотоснимков, на которых видно, что над зданием лаборатории завода по переработке плутония на объекте поднимаются клубы пара или дыма.

"Это, хотя и не является показателем ведения работ по переработке, но указывает на то, что здание действует и отапливается", - говорится в сообщении центра.

По его данным, в лаборатории размещена установка, которая используется для переработки отработанных топливных стержней с целью извлечения плутония, используемого наряду с высокообогащенным ураном для создания ядерного оружия.

Эксперты центра считают, что возможные работы на ядерных объектах можно расценивать как "стратегический политический шаг" лидера КНДР Ким Чен Ына по усилению давления на администрации президентов США Байдена и Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит
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