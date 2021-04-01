Ракетчики и артиллеристы создадут мощную группировку в ходе учений в Забайкалье

Благовещенск. 31 марта. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Системы залпового огня, противотанковые и ракетные комплексы задействуют в ходе масштабных учений в Забайкальском крае военнослужащие соединений и подразделений ракетных войск и артиллерии из Забайкалья и Амурской области.

"Мощная группировка артиллерии в ходе учений должна уничтожить резервы условного противника и оказать поддержку наступающим подразделениям общевойскового резерва в составе танковых и мотострелковых подразделений. Задачи будут выполняться с использованием гаубиц Мста-Б, Мста-С, "Акация", реактивных систем залпового огня", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В свою очередь расчеты противотанковых комплексов "Штурм-С" проведут пуск управляемых ракет с уничтожением тяжелой бронетехники условного противника. Военнослужащие соединений, оснащенных оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", поразят командные пункты "противника" учебными (электронными) пусками аэробаллистических ракет.

Всего задействовано более 2 тыс. военнослужащих соединений и подразделений ракетных войск и артиллерии из Забайкальского края и Амурской области.