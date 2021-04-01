ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") планирует разработать комплект унифицированного оборудования, которое обеспечит автоматический ввод данных для стрельбы и наведение на морально устаревших буксируемых орудиях, что позволит модернизировать их до уровня высокоэффективных артиллерийских систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сигнала".

На вооружении армии РФ, наряду с самоходными артиллерийскими установками, имеется целый ряд буксируемых орудий, в которых вручную вводятся данные для стрельбы, наведение на цель и огонь ведутся также в ручном режиме боевыми расчетам. В то же время требования современных боевых действий предполагают все более высокую степень автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы. В частности, для артиллерии предполагается автоматизированное получение по каналам связи информации о целях противника и их координатах, автоматическое наведение и расчет момента открытия огня. Из-за ручного управления несамоходные гаубицы лишены возможности полноценной интеграции в единое инфополе в режиме реального времени.

"Специалисты ВНИИ "Сигнал" провели ряд научных изысканий, в рамках которых исследовалась возможность автоматизации ствольной буксируемой артиллерии для резкого повышения ее эффективности. Принципиальная возможность такой модернизации подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы", - сказали в компании, отвечая на вопрос о перспективах удаленного управления несамоходными гаубицами.

В компании пояснили, что для автоматического наведения буксируемых орудий, которые в оригинале наводятся в основном с помощью вращаемых боевым расчетом рычагов, "могут устанавливаться электроприводы, в частности, поворотного перемещения". Эти типы приводов, уточнили во ВНИИ "Сигнал", "были отработаны при создании новой бронетехники и не препятствуют, при необходимости, управлению в ручном режиме, а также не создают дополнительных усилий на органах управления".

Такая модернизация буксируемых гаубиц через применение автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО), которую серийно выпускает также ВНИИ "Сигнал", позволит интегрировать их в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).

Как сообщалось ранее, в РФ создаются разведывательно-ударные системы (РУС), предполагающие объединение всех боевых и информационно-разведывательных средств в сеть, что должно обеспечить превосходство над противником за счёт повышения скорости, точности и эффективности поражения целей. Аналогичные работы ведутся в США в рамках концепции так называемых сетецентрических боевых действий.

Одним из этапов создания РУС является установка на различную технику оборудования единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданной воронежским концерном "Созвездие", входящим в состав холдинга "Росэлектроника" госкорпорации Ростех. Такой аппаратурой оснащаются, например, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" или новейшие танки Т-90М "Прорыв". По данным Минобороны, ЕСУ ТЗ позволяет танкам "Прорыв" обмениваться данными между собой и с вышестоящим командованием в ходе боя в режиме реального времени. В случае с "самоходками" это позволяет резко сократить время открытия огня при развертывании с марша, корректировать стрельбу в режиме реального времени, учитывая данные различных разведывательных средств, а также передавать командованию информацию с их приборов наведения и управления.

Самоходные артиллерийские установки, например, такие как разработанные в конце 1960-х годов прошлого века гаубицы "Акация", изначально имеют необходимые приводы для встраивания в разведывательно-ударную систему. В их случае достаточно подключить оборудование боевого отделения САУ к автоматизированной системе управления наведением и огнем.

Исключит ошибки и ускорит управление

Как пояснил РИА Новости военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, подобные проекты автоматизации буксируемых гаубиц за счет установки электроприводов и оборудования АСУНО рассматривались еще во времена СССР, однако реализованы не были и дальнейшего развития не получили.

"Подобная модернизация позволит передавать данные о целях противника на буксируемые гаубицы, обрабатывать эти данные, наводить орудие, рассчитывать момент выстрела и корректировать, и переносить огонь по вновь выявленным целям в автоматическом режиме, без участия боевого расчета. Люди будут обеспечивать только заряжание орудий, а также их перемещение, оборудование под них позиций, обслуживание и так далее", - пояснил эксперт.

Мураховский подчеркнул, что "в результате в первую очередь исключается человеческий фактор, то есть ошибки, которые могут быть внесены членами боевого расчета при наведении орудия, особенно при стрельбе с закрытых позиций". Подобные ошибки в боевых условиях, пояснил эксперт, могут приводить не только к неэффективной стрельбе по противнику, но и создают вероятность попадания по своим войскам.

"Другой важный момент: подобная автоматизация в несколько раз сократит цикл боевого управления несамоходной артиллерией, а также обеспечит ее встраивание в автоматизированную систему управления войсками и в перспективе в единую разведывательно-ударную систему, что должно обеспечить в идеале управление всей артиллерией на поле боя в режиме реального времени", - добавил Мураховский.