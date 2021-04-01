Зеленский подписал указ, утверждающий показатели оборонного заказа на 2021-2023 г

Киев. 31 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021 и 2022, 2023 годы" для удовлетворения потребностей по обеспечению национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Согласно решению СНБО, правительство должно обеспечить доработку основных показателей гособоронзаказа с учетом результатов их обсуждения и утвердить их в двухнедельный срок. Также Кабмин должен обеспечить финансирование оборонного заказа на текущий год в полном объеме, не допускать уменьшения расходов государственного бюджета, и приоритетных проектов, в частности по развитию ракетного вооружения, которое должно осуществляться исключительно за счет общего фонда госбюджета", - говорится в сообщении, на сайте Офиса президента Украины в ночь на среду.

Кабинет Министров также должен обеспечить внедрение механизмов недопущения необоснованного пересмотра основных показателей государственного оборонного заказа в текущем году.