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Интерфакс-АВН

Зеленский подписал указ, утверждающий показатели оборонного заказа на 2021-2023 г

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: president.gov.ua

Киев. 31 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021 и 2022, 2023 годы" для удовлетворения потребностей по обеспечению национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Согласно решению СНБО, правительство должно обеспечить доработку основных показателей гособоронзаказа с учетом результатов их обсуждения и утвердить их в двухнедельный срок. Также Кабмин должен обеспечить финансирование оборонного заказа на текущий год в полном объеме, не допускать уменьшения расходов государственного бюджета, и приоритетных проектов, в частности по развитию ракетного вооружения, которое должно осуществляться исключительно за счет общего фонда госбюджета", - говорится в сообщении, на сайте Офиса президента Украины в ночь на среду.

Кабинет Министров также должен обеспечить внедрение механизмов недопущения необоснованного пересмотра основных показателей государственного оборонного заказа в текущем году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Гособоронзаказ
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