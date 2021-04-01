«Тор» здесь уместен: Западный военный округ обновляет средства ПВО

Западный военный округ (ЗВО) перевооружат на новейшие средства ПВО ближней дальности «Тор-М2». Они особенно эффективны против современных воздушных угроз и ориентированы на войну с высокотехнологичным противником, который располагает крылатыми ракетами, ударными беспилотниками и корректируемыми авиабомбами. Комплекс в автоматическом режиме в любую погоду днем и ночью обнаруживает цель, берет ее на сопровождение и уничтожает. Оператору достаточно только нажать на кнопку управления. По мнению экспертов, такие ЗРК радикально усилят возможности ПВО Сухопутных войск в Центральном регионе России.

Западный военный округ (ЗВО) перевооружат на новейшие средства ПВО ближней дальности «Тор-М2». Они особенно эффективны против современных воздушных угроз и ориентированы на войну с высокотехнологичным противником, который располагает крылатыми ракетами, ударными беспилотниками и корректируемыми авиабомбами. Комплекс в автоматическом режиме в любую погоду днем и ночью обнаруживает цель, берет ее на сопровождение и уничтожает. Оператору достаточно только нажать на кнопку управления. По мнению экспертов, такие ЗРК радикально усилят возможности ПВО Сухопутных войск в Центральном регионе России.

Большой контракт

Принято принципиальное решение перевооружить Западный военный округ ЗРК «Тор-М2», рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Комплексы переданы 6-й отдельной танковой бригаде в Мулино под Нижним Новгородом. Ранее в рамках испытаний ЗВО уже получил партию опытных ЗРК, которые поступили на вооружение 1-й гвардейской танковой армии.

Долгосрочный договор на производство до 2027 года большой партии «Тор-М2» Минобороны и ижевский электромеханический завод «Купол» подписали в присутствии президента Владимира Путина. Общая стоимость контракта составит около 100 млрд рублей. Часть ЗРК выпустят в особом, арктическом варианте.

По предыдущему госконтракту начиная с 2017 года Сухопутные войска уже получили шесть дивизионов «Тор-М2». Ими переоснастили зенитные ракетные полки 4-й Кантемировской танковой и 150-й мотострелковой дивизий. Кроме того, они поступили на вооружение подразделений ПВО в Калининграде и Чеченской Республике.

— Комплекс ПВО «Тор» специально создавался для защиты войск в боевых и походных условиях от высокоточного оружия, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Он может работать по таким целям, как противорадиолокационные ракеты, корректируемые и управляемые авиационные бомбы, крылатые ракеты. В этой сфере комплекс один из лучших в мире, если не лучший. Разумеется, он может быть задействован и против обычных средств воздушного нападения — вертолетов и самолетов оперативно-тактической авиации. «Тор» прошел уже несколько этапов модернизации. У нынешней версии «Тор-М2» возможности еще более возросли.

Когда на российскую базу Хмеймим в Сирии был совершен первый налет беспилотников боевиков, выяснилось, что имевшиеся средства ПВО не обеспечивали эффективную борьбу с ними. Тогда туда перебросили батарею «Тор-М2У», и она успешно решала задачи огневого поражения во время всех последующих налетов дронов, включая групповые. Сейчас новейшую версию «Тор-М2» поставляют в общевойсковые соединения и части. В перспективе будут они также в морской пехоте и береговых войсках. По штатной структуре в дивизии должно быть пять батарей ЗРК, а в бригаде — четыре. Программа поставок успешно выполняется, и армия будет надежно защищена от всех высокоточных средств нападения, включая беспилотники и корректируемые или управляемые авиабомбы, рассказал эксперт.

Зенитный автомат

Чтобы не отставать на маршах и в бою от танков и мотострелков, «Торы» изначально размещены на бронированном гусеничном шасси. Вертикальный пуск ракет позволяет им быстро реагировать на угрозу с любого направления. Уже первые варианты ЗРК научили сбивать помимо обычных аэродинамических целей еще и корректируемые боеприпасы. Тогда это был единственный в мире комплекс малой дальности с такими возможностями.

Новые ЗРК относятся уже к третьей волне модернизации. Они отличаются от «Тор-М1» и «Тор-М1-2У» (также известен как «Тор-М2У») полностью переработанной зенитной ракетой 9М338К с улучшенными возможностями. Боекомплект одной установки удалось повысить с восьми до шестнадцати боеприпасов.

Дальность поражения с новой ракетой достигла 16 км. Противника теперь можно достать даже на высоте 10 км. Это позволяет поражать все типы современных беспилотников. Каждая самоходная огневая установка отслеживает и одновременно атакует четыре цели. Изначально «Тор» был способен заниматься только одной.

Обновленная и более быстродействующая электроника лучше работает в условиях применения противником помех. Машина может сбивать цели не только с коротких остановок, но и на ходу. На испытаниях воздушную мишень удалось поразить при движении на скорости 25 км/ч по грунтовой степной дороге.

Хотя каждая самоходная огневая установка может действовать самостоятельно, лучше всего они работают под централизованным управлением с командного пункта. Цели в этом случае сопровождаются и распознаются автоматически. Человеку надо только нажать кнопку, чтобы открыть огонь.

В январе генеральный директор ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов заявил, что в скором времени «Тор-М2» станет межвидовым комплексом и появится на вооружении не только Сухопутных войск, но и Военно-морского флота. Модульная конструкция позволила создать также колесный вариант, который уже поставляется на экспорт.

Щит для танкистов

Впервые «Тор-М2» продемонстрировали на московском параде Победы в 2018 году. 9 мая 2021-го они вновь пройдут в составе колонны техники ПВО Сухопутных войск по столице. Но праздничными шествиями их история не ограничивается.

По заявлению разработчиков, новый комплекс прошел проверку в реальных боях и полностью подтвердил свои характеристики. Ранее «Тор-М2» был замечен на российской базе Хмеймим в Сирии. Применялась экспортная версия этих ЗРК и армянской стороной в прошлогоднем конфликте в Нагорном Карабахе.

В мотострелковых и танковых соединениях «Тор-М2» приходят на смену устаревшим комплексам, таким как «Оса-АКМ». Те уже не способны бороться с современными угрозами, такими как ударные беспилотники и «умные» управляемые боеприпасы. Все перевооруженные новыми комплексами части размещены на западе России.

6-я отдельная Ченстоховская Краснознаменная ордена Кутузова танковая бригада, которая получила новые «Торы», является одной из самых старых и знаменитых в этом роде войск. Она наследует почетное наименование и регалии 100-й танковой бригады, сформированной в марте 1942 года. В 1945 году бригада была переформирована в 100-й танковый полк. В начале 1990-х часть вошла в состав выведенной из Чехословакии под Нижний Новгород 3-й мотострелковой дивизии. В те годы это было одно из самых укомплектованных и боеспособных соединений в западной части России.