Virgin Galactic представила новый космолет

В компании отметили, что космолет Imagine серии SpaceShip III совершеннее предыдущих моделей в том, что касается возможной "частоты полетов", а также проведения его технического обслуживания

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона представила во вторник новый космолет Imagine серии SpaceShip III. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте фирмы.





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Как отметили ее представители, новый космолет совершеннее предыдущих моделей в том, что касается возможной "частоты полетов", а также проведения его технического обслуживания. Ожидается, что сотрудники компании в ближайшее время приступят к испытаниям Imagine. Он должен подняться в воздух над штатом Нью-Мексико летом текущего года. В настоящее время Virgin Galactic также работает над вторым космолетом данной серии. Он получил название Inspire.

Как видно на опубликованных фотографиях, Imagine внешне мало отличается от космолета Unity серии SpaceShipTwo. Одним из отличий является зеркальное покрытие корпуса Imagine. Оно, как отметили в Virgin Galactic, обеспечивает защиту от перегрева.

В компании сообщили, что по-прежнему планируют следующий испытательный полет Unity на май. В воздух поднимется самолет-носитель с космолетом, прикрепленным к днищу. Во время полета Unity, на борту которого, как ожидается, будут два пилота, должен отделиться от самолета и запустить свой двигатель.

Разрабатываемые Virgin Galactic космолеты предназначены для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.