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Вестник Мордовии

БМП-2 для ВСУ получили "модный" камуфляж и траки украинского производства

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Источник изображения: Фото: Укроборонпром

Расположенный в Житомире бронетанковый завод передал ВСУ очередную партию боевых машин пехоты. Сообщается, что это пять БМП-2, капитально отремонтированных в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год.

Источник изображения: Фото: Укроборонпром

Кроме "модного" пиксельного камуфляжа на технике появились современные навигационные системы, а на фарах инфракрасного излучения применены диодные лампы.

Источник изображения: Фото: Укроборонпром

Особо подчеркивается, что эти "двойки" оснащены гусеничными лентами украинского производства. Часть из них изготовлены непосредственно на житомирском заводе, другая - в Харькове.

Источник изображения: Фото: Укроборонпром

Известно, что данное предприятие занимается изготовлением, глубокой модернизацией и капитальным ремонтом боевой и специальной техники различных модификаций: БМП, БРЭМ, БМД, а также машин на их базе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БМП-2
Компании
Укроборонпром
Проекты
Гособоронзаказ
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