Virgin Galactic представила космоплан SpaceShip 3

Американская компания Virgin Galactic представила первый космоплан проекта SpaceShip 3, получивший название VSS Imagine. В ближайшее время компания намерена провести наземные испытания космоплана. Летом 2021 года космоплан испытают планированием — его сбросят с самолета-носителя, после чего он совершит посадку на космодроме «Америка» в Нью-Мексико.

Virgin Galactic занимается разработкой космопланов серии SpaceShip для оказания услуг космического туризма. Испытания аппаратов проводятся с начала 2000-х годов. В частности, прототип космоплана SpaceShipOne совершил первый полет в 2003 году. В 2010 году в воздух впервые поднялся космоплан SpaceShipTwo, получивший название VSS Enterprise. В 2014 году он разбился во время летных испытаний.

В 2018 году космоплан SpaceShipTwo, названный VSS Unity, во время очередного испытательного полета поднялся на высоту 82,7 километра. Аппарат поднялся выше 80 километров, высоты, которую Virgin Galactic называет границей космоса. Во время испытаний космоплан на высоту 15 километров поднял самолет-носитель WhiteKnightTwo.

Представленный 30 марта 2021 года космоплан SpaceShip 3 не имеет значительных технических отличий от SpaceShipTwo. Планер нового космоплана имеет зеркальное покрытие. По утверждению компании, он призван доставлять эстетическое удовольствие зрителям, а также защищать планер космоплана от нагрева. Кроме того, бортовое оборудование VSS Imagine выполнено по модульному принципу, что должно облегчить техническое обслуживание и ремонт космоплана.

О каких-либо других отличиях SpaceShip 3 от SpaceShipTwo разработчики не упоминают. Космопланы Virgin Galactic предназначены для коротких туристических полетов в космос без выхода на орбиту. Запуск космоплана происходит в два этапа. Сначала на высоту 15 километров его поднимает самолет-носитель, после чего аппарат включает собственный двигатель и продолжает полет самостоятельно. По завершении полета космоплан приземляется на космодроме старта.

Космоплан SpaceShipTwo рассчитан на перевозку шести пассажиров. В состав экипажа аппарат входят два пилота. Virgin Galactic рассчитывает начать оказывать услуги коротких туристических космических полетов в 2022 году.

Василий Сычёв