В Средиземное море вошел разведывательный корабль ВМФ РФ "Иван Хурс"

Стамбул. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Разведывательный корабль Черноморского флота России "Иван Хурс" во вторник, пройдя Босфор, вошел в Средиземное море, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

По данным из открытых источников, в задачи корабля входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО и ЗРК.

По сообщению 6-го оперативного флота США, накануне из базы в испанском порту Рота в море вышли два американских ракетных эсминца Ross и Roosevelt, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Они являются составной частью системы ПРО в Европе. По имеющимся данным, эсминцы, пройдя Гибралтар, вошли в Средиземное море.