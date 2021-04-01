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Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошел разведывательный корабль ВМФ РФ "Иван Хурс"

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Иван Хурс
Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 (Фото: Владимир Замятин).
Источник изображения: http://www.nordsy.spb.ru/

Стамбул. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Разведывательный корабль Черноморского флота России "Иван Хурс" во вторник, пройдя Босфор, вошел в Средиземное море, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

По данным из открытых источников, в задачи корабля входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО и ЗРК.

По сообщению 6-го оперативного флота США, накануне из базы в испанском порту Рота в море вышли два американских ракетных эсминца Ross и Roosevelt, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Они являются составной частью системы ПРО в Европе. По имеющимся данным, эсминцы, пройдя Гибралтар, вошли в Средиземное море.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Иджис
Проекты
18280
ЧФ
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