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Российская «Пермь» получит «оружие смерти»

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Источник изображения: Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Субмарина «Пермь» проекта 885М (08851) «Ясень-М» первой среди российских атомных подводных лодок (АПЛ) получит гиперзвуковую ракету «Циркон», сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующие документы Минобороны.

Согласно газете, носитель оружия, в публикациях зарубежной прессы называемого смертоносным, строится с 2016 года и будет пятой АПЛ проекта 885М. Издание отмечает, что все последующие подобные корабли также будут получать «Цирконы».

По словам бывшего командира субмарины капитана 1-го ранга Игоря Курдина, «при установке новых систем вооружения корабль проходит те же испытания, которые предусмотрены для головных АПЛ». «Они гораздо шире, чем у серийных, и включают в себя больше этапов», — уточнил специалист.

Газета напоминает, что перспективный «Циркон» окажется «первой в мире гиперзвуковой ракетой корабельного базирования».

В марте американский журнал The National Interest написал, что совместное использование малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II является «новым супероружием» Военно-воздушных сил (ВВС) США против России в Арктике.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-35
Пермь АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
Арктика
ГЗЛА
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