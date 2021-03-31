Российская «Пермь» получит «оружие смерти»

Субмарина «Пермь» проекта 885М (08851) «Ясень-М» первой среди российских атомных подводных лодок (АПЛ) получит гиперзвуковую ракету «Циркон», сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующие документы Минобороны.

Согласно газете, носитель оружия, в публикациях зарубежной прессы называемого смертоносным, строится с 2016 года и будет пятой АПЛ проекта 885М. Издание отмечает, что все последующие подобные корабли также будут получать «Цирконы».

По словам бывшего командира субмарины капитана 1-го ранга Игоря Курдина, «при установке новых систем вооружения корабль проходит те же испытания, которые предусмотрены для головных АПЛ». «Они гораздо шире, чем у серийных, и включают в себя больше этапов», — уточнил специалист.

Газета напоминает, что перспективный «Циркон» окажется «первой в мире гиперзвуковой ракетой корабельного базирования».

В марте американский журнал The National Interest написал, что совместное использование малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II является «новым супероружием» Военно-воздушных сил (ВВС) США против России в Арктике.

Иван Потапов