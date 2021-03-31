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Советский корабль-экраноплан остается непревзойденным оружием нового века

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Источник изображения: vpk-news.ru

Об этом заявил главный конструктор данного изделия Владимир Кирилловых.

«Экраноплан «Лунь» еще является оружием XXI века, такого ни у кого нет. Шесть ракет «Москит» в сочетании с его скоростью - это очень мощное оружие», - заявил ученый, которому 30 марта исполнилось 90 лет.

Среди боевых задач, которые способен выполнять «Лунь», специалист отметил, в частности, борьбу «против любых надводных сил предполагаемого противника, в том числе и авианосных соединений», - подчеркнул главный конструктор агентству ТАСС.

В августе 2020 года американское издание Forbes написало, что вокруг экраноплана проекта 903 «Лунь», оставленного российскими военными и властями прямо в воде недалеко от побережья Каспийского моря в Дербенте, сложилась плохая ситуация.

Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» спущен на воду в июле 1986 года. Изделие было способно перемещаться на скорости 500 километров в час на расстояние до 2000 километров. В длину экраноплан достигал 74 метров, а в высоту — 19 метров. Корабль-экраноплан оказался единственным полностью построенным из восьми запланированных.

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Страны
Россия
США
Продукция
Москит
Система наблюдения "Ратник"
Проекты
2020-й год
Экраноплан
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