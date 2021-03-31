"Порочная концепция": за что критикуют F-35

В США предложили свернуть программу F-35
Член Палаты представителей Конгресса США Адам Смит призвал положить конец бездонной «дыре» финансирования истребителей F-35. Самый продвинутый военный самолет в мире вынужден скорректировать свой план полета, если он не хочет оставаться на земле навсегда, пишут американские СМИ. С критикой американского истребителя пятого поколения разбиралась «Газета.Ru».
Программа Пентагона по созданию истребителя 5-го поколения F-35 Joint Strike Fighter - ключевой элемент «боевого плана» вооруженных сил США на XXI век - сталкивается с жесткой критикой из-за задержек производства и роста стоимости программы до $1,7 трлн.
Президент Джо Байден и его новая команда в Пентагоне пообещали по-новому взглянуть практически на все части оборонного бюджета, а председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит публично призывает положить конец бездонной «дыре» F-35. Во властных кругах, похоже, настроены против самолета, считает издание.
Мастер не на все руки
Согласно заявке, самолет представляет собой боевую машину, которая может выполнять задачи наблюдения и разведки, обеспечивать авиационную поддержку наземных войск, сражаться с вражескими самолетами в небе, вести радиоэлектронную борьбу и выполнять многие другие задания. Все эти заявленные функции, как пишет The Washington Times, делают F-35 "намного более совершенным и универсальным самолетом, чем что-либо еще в небе во всем мире".
Пентагон планирует использовать самолет в ВВС, ВМС и Корпусе морской пехоты, заменив многочисленные стареющие самолеты в каждом из этих видов Вооруженных сил США.
Но сейчас некоторые аналитики говорят, что
«Это была ошибочная концепция с самого начала. Когда этот самолет представлял собой не что иное, как наброски на обратной стороне салфетки, это уже было обречено на провал», - сказал бывший капитан морской пехоты, а теперь военный сотрудник Проекта по надзору со стороны правительства Дэн Грейзер.
По его мнению, не стоило пытаться создавать самолет, способный решать столь широкий круг задач.
Аргументы сторонников
Пентагон и ведущий подрядчик Lockheed Martin настаивают на том, что самолет и его уникальная многофункциональная конструкция делают его незаменимым, и отвергают саму идею дискуссий о возможном сокращении программы.
Адмирал Джон К. Акилино, назначенный руководителем Индо-Тихоокеанского командования США, заявил на прошлой неделе сенатской коллегии, что истребитель «необходим для победы» в завтрашних войнах.
Военные утверждают, что при оценке эффективности программы и ее роли в боевых действиях необходимо принимать во внимание способности F-35 выполнять ряд задач, которые ранее требовали нескольких различных моделей самолетов.
Так, генерал ВВС в отставке, а ныне декан Института аэрокосмических исследований Митчелла Дэвид Дептула в интервью The Times заявил, что F-35 выполняет гораздо больше работы с меньшим количеством самолетов и делает это с гораздо меньшим риском для личного состава.
Высокопоставленные представители Министерства обороны США уверены, что реализация программы F-35 не прекратится из-за того, что сложные беспилотные летательные аппараты получают все более широкое применение. В Пентагоне отвергают представление о том, что инвестирование в долгосрочные программы пилотируемых самолетов является стратегической ошибкой, эквивалентной приготовлениям к уже прошедшей войне в воздухе.
Так, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по закупкам вооружения и военной техники Стейси Каммингс указала, что F-35 позволит американским видам Вооруженных сил, союзникам и партнерам США опережать перспективные угрозы завтрашнего дня.
«Способность опережать наших противников в высокотехнологичной вооруженной борьбе неразрывно связана с нашими возможностями поставлять высококачественное программное обеспечение для F-35. Мы будем делать это в короткие сроки, и мы по-прежнему сосредоточены на этой задаче», - добавила Стейси Каммингс.
Амбициозная программа выходит далеко за пределы США. Пентагон и частный сектор работают с партнерами практически по всему миру, пишет The Washington Times.
Деньги утекают
С тех пор как Lockheed Martin представил первый серийный F-35 Lightning II на своем заводе в Техасе в 2006 году, изготовлено и поставлено заказчикам более 620 самолетов. По словам представителей Пентагона, «десять военных служб в семи странах начали использовать этот самолет, а шесть военных служб в пяти странах, включая подразделения вооруженных сил США, выполняли оперативные задачи на F-35».
В то время как сторонники программы утверждают, что F-35 обладает непревзойденными возможностями за такую цену, некоторые заинтересованные стороны полагают, что верно совершенно обратное.
Он и другие скептики уверены, что постоянно растущая цена и огромное количество требуемых регулярных операций по техническому обслуживанию делают F-35 не подходящим для того, чтобы быть универсальным самолетом, каким его задумывал Пентагон в самом начале программы.
Колоссальная цена в $1,7 трлн представляет собой стоимость всей программы F-35 за весь срок службы, включая время полета, техническое обслуживание, программное обеспечение и все другие расходы, связанные с использованием самолета в ближайшие десятилетия. Неясно, сколько именно было израсходовано на сегодняшний день, но продолжение программы в том виде, в котором она ведется в настоящее время, обойдется в сотни миллиардов долларов, особенно если планы по строительству и поставке тысяч новых самолетов продолжатся в соответствии с ранее утвержденным графиком, пишет The Washington Times.
Через несколько дней после того, как Адам Смит озвучил свое мнение, Счетная палата правительства США отчиталась, что стоимость программы модернизации F-35 Block 4 выросла на $1,9 млрд, начиная с 2019 года.
Недавние исследования наблюдательного агентства Конгресса США также вызвали озабоченность по поводу производства и поставки нового программного обеспечения. Помимо последнего, по мнению критиков, есть множество и других серьезных проблем.
«Когда счет изготовленных истребителей F-35 перевалил за шесть сотен, уже поздно давать команды типа «пельмени разлепить, дым в трубу, дрова в исходное». На мой взгляд, озвученные изданием The Washington Times мнения - не более чем борьба тех или иных групп влияния в Соединенных Штатах за бюджетные средства», - говорит «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.
Скорее всего, будут приняты какие-либо меры косметического характера по возможному сокращению бюджетных средств, да и то - вряд ли они будут доведены до какого-либо логического конца, резюмирует эксперт.
Михаил Ходаренок