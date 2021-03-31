В Воронеже успешно прошли вторые испытания Ил-112В

В Воронеже испытали военно-транспортный Ил-112В. На аэродроме Воронежского авиастроительного общества. Проверили режимы силовой установки, управляемость самолета и работу его основных систем. Полет продолжался полчаса и прошел успешно, рапортовали в АК Ильюшина. Это уже вторые испытания транспортного самолета. После первых тестов в воздухе Ил модернизировали — он стал легче, а металл заменили на композит, передает телеканал «Известия». Полеты пришлось отложить из-за реконструкции аэродрома. Работы над Ил-112В начались в январе 2016 года.

В Воронеже испытали военно-транспортный Ил-112В. На аэродроме Воронежского авиастроительного общества. Проверили режимы силовой установки, управляемость самолета и работу его основных систем. Полет продолжался полчаса и прошел успешно, рапортовали в АК Ильюшина. Это уже вторые испытания транспортного самолета. После первых тестов в воздухе Ил модернизировали — он стал легче, а металл заменили на композит, передает телеканал «Известия». Полеты пришлось отложить из-за реконструкции аэродрома. Работы над Ил-112В начались в январе 2016 года.