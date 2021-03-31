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Интерфакс-АВН

Российские военные привьют собак, которые обеспечат безопасность на параде в Петербурге

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Собака
Собака минно-разыскного расчета.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Минно-розыскные и караульные собаки пройдут обязательную профилактическую вакцинацию перед допуском к обеспечению парада Победы на Дворцовой площади и обеспечения безопасности в аэропорту Пулково, сообщил Западный военный округ.

"В Ленобласти минно-розыскные собаки ЗВО пройдут обязательную вакцинацию от коронавируса перед обеспечением Парада Победы", - сообщил округ во вторник.

Также пройдут вакцинацию те собаки, которые работают в аэропорту Пулково. "Проведение профилактической вакцинации четвероногих помощников саперов позволит предупредить развитие опасных заболеваний, в том числе бешенства, лишая, инфекционных болезней и коронавирусного энтерита", - сообщил округ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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