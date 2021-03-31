Что не так с оценкой "Буревестника" в Китае? Мнение эксперта

Китайские эксперты назвали новейшую крылатую ракету с ядерной установкой "Буревестник" козырем России в противостоянии с Западом. В эфире радио Sputnik своим мнением по этому вопросу поделился директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Ядерная энергетическая установка "Буревестник" станет новым козырем России в устрашении западных стран, считают эксперты китайского издания "Чжунго цзюньван". Об этом сообщает РИА Новости.

Ракеты "Буревестник" – это будущее главное оружие российских стратегических войск, считают китайские эксперты. По их мнению, благодаря новым ракетам, России удастся эффективно проводить политику сдерживания ядерного влияния. В материале подчеркивается, что ни одна страна в мире не может противопоставить "Буревестнику" систему противовоздушной обороны, способную отразить его удар.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что восхищение новой ракетой можно понять, однако ее нельзя считать средством устрашения.

"Восхищение понятно. Однако я бы не стал говорить об устрашении. Эта ракета должна быть запущена в серию, а серия предназначена как раз для того, чтобы наносить ответные удары. Этот тип ракет не предназначен для первого удара, он не предназначен для неожиданного нападения. Это не средство устрашения, а, скорее, средство возмездия. Но это абсолютно новое слово в технологии. Оно, безусловно, в очередной раз обнулит всю систему противоракетной обороны, которую создавали Соединенные Штаты эшелонами, в том числе морского базирования. Это тот радикальный шаг, который повлияет на соотношение сил в мире, и в этом смысле китайцы абсолютно правы", – сказал Алексей Подберезкин.

Стратегический ударный комплекс "Буревестник" – это низколетящая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой неограниченной дальности. Ее характеристики позволяют прокладывать маршруты с обходом всех районов ПРО.

О создании новых видов российского вооружения, призванного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2018 года. В списке разработок значился и "Буревестник".