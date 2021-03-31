Что не так с оценкой "Буревестника" в Китае? Мнение эксперта

Китайские эксперты назвали новейшую крылатую ракету с ядерной установкой "Буревестник" козырем России в противостоянии с Западом. В эфире радио Sputnik своим мнением по этому вопросу поделился директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Ядерная энергетическая установка "Буревестник" станет новым козырем России в устрашении западных стран, считают эксперты китайского издания "Чжунго цзюньван". Об этом сообщает РИА Новости.
Ракеты "Буревестник" – это будущее главное оружие российских стратегических войск, считают китайские эксперты. По их мнению, благодаря новым ракетам, России удастся эффективно проводить политику сдерживания ядерного влияния. В материале подчеркивается, что ни одна страна в мире не может противопоставить "Буревестнику" систему противовоздушной обороны, способную отразить его удар.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что восхищение новой ракетой можно понять, однако ее нельзя считать средством устрашения.
Стратегический ударный комплекс "Буревестник" – это низколетящая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой неограниченной дальности. Ее характеристики позволяют прокладывать маршруты с обходом всех районов ПРО.
О создании новых видов российского вооружения, призванного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2018 года. В списке разработок значился и "Буревестник".