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ТАСС

Прототип корабля Starship компании SpaceX разбился при посадке в Техасе

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Источник изображения: © REUTERS/Gene Blevins, архив

Испытания проводили в условиях густого тумана

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Компания SpaceX во вторник провела очередные летные испытания прототипа предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship, он вновь разбился при приземлении. Трансляция велась на портале YouTube.

Starship SN11 стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас). В течение нескольких минут он поднялся на высоту 10 км. Планировалось, что он спустится на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Однако при приземлении он разбился. Испытания проводили в условиях густого тумана.

Во время аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы взрывались сразу при соприкосновении с площадкой. В начале текущего месяца корабль удалось посадить вертикально, но через несколько минут он все равно взорвался.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Глава SpaceX Илон Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.

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Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
Марс
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