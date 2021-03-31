В Китае назвали новый козырь России для противостояния Западу

Главный козырь российских стратегических войск — это ядерная установка «Буревестник». Такое мнение китайских экспертов приводит военный новостной портала «Чжунго цзюньван».

В материале отмечается, что именно эта ядерная установка станет козырем России против Запада, так как в настоящий момент ни одна страна не может противопоставить «Буревестнику» систему ПВО, способную отразить его удар.

Обозреватель портала в своей статье от 26 марта также отметил, что «Буревестник» способен не только преодолевать межконтинентальные расстояния, но и нести ядерную боеголовку массой в 250 кг. Кроме того, при его создании использовались передовые стелс-технологии.

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» было принято в декабре 2001 года после выхода Вашингтона из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года.

Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны.

В сентябре 2020 года военная разведка Великобритании предупредила, что российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.

В октябре телеканал CNN о ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs сообщил, что Россия якобы готовится возобновить испытания «Буревестника» на полигоне на архипелаге Новая Земля. На снимках изображен полигон в населенном пункте Паньково.

В Кремле в свою очередь призвали общественность ориентировать на информацию, которая поступает от российской стороны.

При этом в ноябре президент РФ Владимир Путин во время совещания с представителями силовых структур заявил, что Россия продолжит модернизировать стратегические ядерные силы и укреплять все их составляющие на фоне сложившихся военно-политических рисков. Сейчас доля современных вооружений в них составляет 82%. Тем не менее, по его словам, страна не намерена втягиваться в затратную гонку вооружений, а нацелена лишь на обеспечение национальной безопасности.