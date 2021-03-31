Корабль Starship взорвался при посадке в ходе испытательного полета

Прототип американского космического корабля Starship компании SpaceX после испытательного полета во вторник, 30 марта, взорвался при попытке посадки. Трансляция испытаний велась на YouTube-канале NASASpaceflight Now.

Корабль поднялся на высоту 10 км, а затем у него отключились двигатели и произошло аэродинамическое торможение. Был проведен повторный запуск двигателей для возврата в вертикальное положение, однако за минуту до приземления с борта корабля пропал видеосигнал. Как выяснилось, последовал взрыв.

Запуск Starship SN11 осуществлялся с полигона компании на юго-востоке штата Техас.

Испытания должны были пройти днем ранее, однако они были перенесены на 30 марта, по причине того, что инспектор Федерального управления гражданской авиации США (FAA) не смог вовремя добраться до Звездной базы.

Это было уже четвертое неудачное испытание Starship.

3 марта в ходе испытательного полета прототип корабля Starship SN10 также поднялся на высоту около 10 км, развернулся, совершил посадку, но спустя несколько минут взорвался. Предыдущие корабли также взорвались. Как написал глава SpaceX Илон Маск в Twitter 9 марта, причиной одного из взрывов стала утечка гелия в двигатель.

При этом опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что запущенный компанией SpaceX прототип корабля Starship SN10 мог взорваться при приземлении из-за попадания паров горючего в хвостовую часть.