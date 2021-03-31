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WarSpot

Вертолёты обойдутся без экипажей

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы делают беспилотной всё больше военной техники. Вчера, 29 марта, компания Lockheed Martin на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео испытаний опционально управляемого вертолёта S-70 Black Hawk.

Компания Sikorsky ещё в 2014 году заявила о намерении создать беспилотник на базе одного из самых популярных военных вертолётов. В 2015 году были проведены испытания дистанционного управления для Black Hawk, а затем стартовала разработка полноценного автопилота, не требующего вмешательства пилота на всех этапах полёта.

Опционально управляемый вертолёт S-70 Black Hawk

Беспилотная версия Black Hawk работает на базе технологии fly-by-wire, которая является развитием разработки Sikorsky MATRIX и частью проекта ALIAS. В компании Sikorsky указывают, что разработка может использоваться в любой комбинации: с двумя пилотами, с одним пилотом или же вовсе без людей в кабине управления. Автономный полёт может программироваться заранее или контролироваться оператором удалённо.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
UH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
БПЛА
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