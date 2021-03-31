«Ростех» показал видео второго испытательного полета Ил-112В

Госкорпорация «Ростех» показала видео второго испытательного полета легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России. Испытания прошли на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО».

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. Были проверены режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость, работа основных систем самолета.

Полет Ил-112В длился около 30 минут и прошел в штатном режиме. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено.

«Самолет предназначен для транспортировки грузов массой до 5 т. Машина оснащена вместительным транспортным отсеком, способна эксплуатироваться в тяжелых климатических условиях, с грунтовых аэродромов и в условиях высокогорья», — рассказали «Известиям» в авиационном кластере «Ростеха».

Ил-112 можно использовать для коммерческих перевозок, машина в перспективе сменит парк Ан-26, ресурс эксплуатации которых подходит к концу.

Лайнер спроектирован по передовым цифровым технологиям и оснащен продвинутой отечественной авионикой. Применение силовой установки на базе двигателя ТВ7-117СТ позволило снизить расход топлива и увеличить крейсерскую скорость полета. Дальность полета нового транспортника с максимальной нагрузкой — 1200 км. Крейсерская скорость — 470 км/ч.

В настоящее время идет подготовка производства к серийному выпуску до 12 самолетов в год, что удовлетворит потребности Минобороны в военно-транспортных самолётах данного типа и обеспечит устойчивую загрузку предприятия, подчеркнул первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Легкий военно-транспортный самолет Ил -112В во вторник, 30 марта, совершил второй полет спустя два года после первого. Турбовинтовой самолет является первым военно-транспортным самолетом, разработанным в России с нуля в постсоветский период.

Как сообщалось ранее в марте, «Ростех» представит на международном авиационно-космическом салоне МАКС в 2021 году «принципиально новый» самолет.