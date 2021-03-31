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РИА Новости

В Минобороны рассказали, как победить США в "ментальной войне"

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Установка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз-МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур"
Установка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз-МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия может выиграть "ментальную войну" у США, если проявит волю и будет, опираясь на государственную идеологию, наступательно бить противника по его уязвимым местам, заявил советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.

Советник министра повторил ранее озвученный им тезис о том, что Запад во главе с США, используя информационные технологии, развязал против России новый тип войны — ментальную, целью которой является победа над противником не за счет классических военных методов, а благодаря воздействию на его самосознание.

"Нас атакуют по всему фронту национальных интересов. Если при (экс-президенте США Дональде - ред.) Трампе эта тактика сводилась к режиму санкций и иных рестрикций, к перенапряжению России по внешнему контуру - от Украины и Нагорного Карабаха до Белоруссии, Приднестровья и всего Причерноморского региона (посмотрите трехгодичной давности документы RAND (корпорации, работающей на правительство Соединенных Штатов - ред.), где все эти сценарии расписаны с точностью до места и времени приложения), то сегодня главное в ином: сегодня эта война без военных действий против национальных интересов России перешла уже и на территорию России", - сказал Ильницкий во вторник в Совете Федерации на круглом столе "Информационная политика Российской Федерации и защита исторической правды".

Он напомнил, что в нынешнем году экс-посол США в РФ Майкл Макфол в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил о необходимости для администрации Джо Байдена напрямую взаимодействовать с российским обществом, чтобы противостоять России.

"Для такой работы в США сейчас принята концепция перманентной активности и обороны на передовых рубежах в целях захвата и удержания стратегической инициативы в информационном и киберпространстве за счет перенесения борьбы на вражескую, читай нашу, территорию", - отметил Ильницкий. По периметру России, прежде всего с западного направления, создана сеть центров для ведения как информационных, так и киберопераций против РФ, напомнил он.

По словам советника министра, в борьбе за свое будущее у России есть только одна стратегия победы - действовать, атакуя. "Вторым номером" тут точно не выиграть", - подчеркнул он.

"Мы должны выбрать направление этой атаки... Надо, во-первых, представлять противника, а во-вторых, атаковать по стыкам, по слабостям, понимая, где факторы силы, а где есть какие-то уязвимости", - сказал советник министра обороны. По его словам, известно, что американцы "предельно алгоритмичны". "Для них правила - это все. Ну давайте ставить свои правила, нарушать их алгоритмы. Это не лозунги, это технологии, поверьте", - добавил Ильницкий.

В качестве примера высокой эффективности такой стратегии он назвал создание российским военно-промышленным комплексом новых гиперзвуковых вооружений, которые "просто деклассировали" оборонные системы США.

Для того, чтобы сработало "гипероружие" в современной гибридной войне, нужны государственная идеология, деньги, структуры, дополняющие "нашу блестящую дипломатию", сказал Ильницкий. Но в основе всего должны быть воля, желание к действию, подчеркнул он.

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