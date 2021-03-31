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Российская газета

Опыт войны в Ираке подтвердил высокую эффективность ТОС-1А

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Источник изображения: rg.ru

Первые тяжелые огнеметные системы ТОС-1А поступили на вооружение иракской армии в июле 2014 года.

Они были доставлены в аэропорт Багдада тяжелым транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан". Следующие партии стали прибывать уже морем, в порт Умм-Каср.

Войска правительственной армии во время операций против террористических формирований очень нуждались в поддержке таких боевых машин, обладающих значительной разрушительной мощью.

Огонь обычных артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня не всегда был эффективным - боевики укрывались в различных хорошо защищенных укрытиях. Залпы "Солнцепеков" расчищали дорогу идущим в наступление пехоте, танкам и силам специального назначения.

ТОС-1А, имеющие на каждой установке по 24 направляющих, могут уничтожать противника термобарическими и зажигательными снарядами на дистанциях до 6000 метров.

Хорошо бронированные шасси от Т-90С с двигателями мощностью 1000 л.с. могут разгоняться по шоссейным дорогам до 60 км/ч. Запас хода - 500 км.

Интересно, что кроме "танковых" транспортно-заряжающих машин, иракские военные первыми получили ТЗМ на базе четырехосных вездеходов "КамАЗ". Эта техника обеспечивает более высокую подвижность огнеметным подразделениям.


Алексей Моисеев

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Ирак
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