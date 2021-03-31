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ТАСС

Ростех показал видео второго полета новейшего транспортного самолета Ил-112В

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Полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" опубликовала видео второго испытательного полета новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В, который состоялся во вторник, 30 марта, с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех").

Как уточнили в пресс-службе Ростеха, самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

"Во время полета проверены режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость, работа основных систем самолета. Полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме", - отметили в госкорпорации.

Впервые самолет Ил-112В поднялся в воздух 30 марта 2019 года, второй полет был запланирован на апрель 2020 года, но не состоялся из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Самолет будет способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24, ее серийное производство планируется с 2023 года.

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