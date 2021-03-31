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ThyssenKrupp Marine Systems построит НАПЛ "Тип-212CD" для ВМС Норвегии и Германии

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Подводная лодка проекта 212А
Подводная лодка проекта 212А. Источник: ThyssenKrupp Marine Systems.
Источник изображения: ThyssenKrupp Marine Systems

ЦАМТО, 30 марта. Немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems объявила о достижении соглашения с закупочными органами Германии и Норвегии об общих условиях приобретения шести НАПЛ "Тип-212CD" (Common Design).

После продолжительных переговоров все стороны согласовали техническое детали и условия контракта 22 марта.

По заявлению генерального директора ThyssenKrupp Marine Systems д-ра Рольфа Виртца, заказ обеспечит занятость предприятия компании в Киле на долгие годы. Контракт, который пока не подписан, содержит жесткие условия поставки, тем не менее, компания благодарит заказчиков за оказанное доверие.

Конструкция подводной лодки "Тип-212A", которая уже состоит на вооружении военно-морских сил Германии и Италии, получит дальнейшее развитие с интеграцией передовых технологий. В случае, если контракт будет подписан летом текущего года, строительство первой подлодки может начаться в 2023 году. Поставка первой подводной лодки ВМС Норвегии ожидается в 2029 году, а двух подлодок для ВМС Германии запланирована на 2031 и 2034 гг. В рамках подготовки к ожидаемому заказу ThyssenKrupp Marine Systems инвестировала в проект около 250 млн. евро в 2019 году. Строительство нового судостроительного цеха уже началось на верфи в Киле.

Согласно информации министерств обороны Норвегии и Германии, Норвегия приобретет четыре подводные лодки "Тип-212CD" разработки компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), стоимость которых оценивается в 45 млн. крон (5,3 млрд. долл.). МО Германии закупит еще две НАПЛ.

Хотя Министерство обороны Германии заявило о согласии заказать у ThyssenKrupp две подводные лодки, данное решение должно быть одобрено парламентом Германии. Как ожидается, все формальности будут завершены в лету текущего года.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2017 года Министерство обороны Норвегии сообщило, что норвежское правительство выбрало Германию в качестве стратегического партнера для реализации программы поставки подводных лодок нового поколения. Кроме того, стороны достигли соглашения о расширении сотрудничества и на другие проекты.

В рамках данного сотрудничества Норвегия планирует приобрести четыре подводные лодки, получившие обозначение "Тип-212 CD" (Common Designs), которые будут построены ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в Киле. ВМС Германия закупят две подлодки в аналогичной конфигурации. В перспективе число участников проекта потенциально может увеличиться.

Министры обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде и Германии Урсула фон дер Ляйен 22 августа 2017 года на базе подводных лодок ВМС Германии в Эккернферде официально объявили о старте долгосрочной программы сотрудничестве в сфере закупки подводных лодок нового поколения.

Сотрудничество также будет распространяться на подготовку личного состава, проведение учений, поставку запасных частей, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию, а также промышленную кооперацию между оборонными предприятиями двух государств. Это позволит странам сэкономить средства на приобретении и эксплуатации НАПЛ. Kongsberg, TKMS и Atlas Elektronik уже создали совместное предприятие KTA Naval Systems, которое поставит систему боевого управления для немецких и норвежских субмарин. Потенциально эта СБУ может быть продана и другим странам.

Уполномоченные органы материального обеспечения ВС двух стран, NDMA и BAAINBw, 30 октября 2018 года получили начальное предложение от компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и приступили к его совместной оценке. Данный процесс завершился в июне 2019 года, после чего стороны приступили к дальнейшему обсуждению продажи с TKMS, поскольку условия компании не вполне устроили оборонные ведомства двух стран. В феврале 2020 года TKMS представила измененное предложение. Ввиду высокой стоимости проекта, а также негативного воздействия на возможности обсуждения пандемии COVID-19, согласование ТТХ подлодок и условий их продажи заняло значительное время и завершилось только в марте этого года.

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