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Интерфакс-АВН

SpaceX запустила в суборбитальный полет прототип космического корабля Starship

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Вашингтон. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Очередной прототип американского космического корабля Starship, разрабатываемый для пилотируемых полетов на Луну и Марс, во вторник стартовал в испытательный суборбитальный полет, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 09:00 по времени Восточного побережья США (в 16:00 мск) с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках испытания корабль должен выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет будет продолжаться около шести с половиной минут.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Луна
Марс
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