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WarSpot

Пакистан похвастался китайскими танками

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Источник изображения: warspot.ru

Пакистан официально подтвердил закупку китайских танков. Вчера, 29 марта, официальный портал китайской армии chinamil.com.cn опубликовал снимок танка VT4, участвующего в военном параде ко Дню Пакистана.

В парадном строю прошли семь танков — по три Т-80УД и Al Khalid, а также один VT4. При этом Китай и Пакистан не раскрывают деталей сделки и объёмов закупки боевых машин. Помимо танка, в параде участвовала и другая техника китайского производства — в частности, вертолёт Z-9, истребитель JF-17 Thunder, разработанный совместно Китаем и Пакистаном, а также учебно-тренировочный самолёт K-8.

Танк VT4 на военном параде в Пакистане

Источник изображения: chinamil.com.cn

VT4 (MBT-3000) — новый китайский танк, разработка которого завершилась в 2012 году. Основное вооружение — 125-мм гладкоствольное орудие с автоматом заряжания на 22 выстрела. Помимо этого, машина может вооружаться управляемыми ракетами, запускаемыми из пушки на расстояние до 5 км. На крыше башни установлен дистанционно управляемый пулемёт калибра 12,7 мм. Танк оснащён комбинированной противоснарядной и реактивной системами защиты. Силовая установка представляет собой дизельный двигатель мощностью 1300 л.с. Танк массой 52 т способен развивать скорость до 70 км/ч по шоссе, запас хода составляет 500 км. Длина машины (с пушкой) составляет 10,1 м, ширина — 3,5 м, высота — 2,4 м. Помимо Пакистана, этот танк закупили Таиланд и Нигерия.

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Страны
Китай
Нигерия
Пакистан
Таиланд
Продукция
FC-1
MBT-3000
МБТ-2000
Т-80
Т-80У
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