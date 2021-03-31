Рогозин оценил потенциал «Роскосмоса» по запуску ракет

«Роскосмос» способен ежегодно отправлять в космос 45 ракет среднего и тяжелого класса, заявил во вторник, 30 марта, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Физически мы сегодня можем обеспечить в год не менее 45 пусков ракет среднего и тяжелого класса», — сказал он на «Королёвских чтениях».

Рогозин также указал, что «Роскосмос» намерен вновь войти в число первых по количеству пусков. При этом он объяснил, что ракеты «пустыми не летают», поэтому пусков может быть больше, чем сейчас, если российские предприятия получат больше заказов на полезную нагрузку.

2 января сообщалось, что Россия планирует выполнить около 30 космических пусков по гражданской и коммерческим программам в 2021 году. Все они будут осуществлены с космодромов Бaйконур, Плесецк и Восточный, а также Куру во Фрaнцузской Гвиaне.

Кроме того, в госкорпорации рассчитывают на запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» на МКС с Байконура в 2021 году и автоматической станции «Луна-25» на Луну с Восточного.