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Известия.ru

Рогозин оценил потенциал «Роскосмоса» по запуску ракет

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Роскосмос» способен ежегодно отправлять в космос 45 ракет среднего и тяжелого класса, заявил во вторник, 30 марта, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Физически мы сегодня можем обеспечить в год не менее 45 пусков ракет среднего и тяжелого класса», — сказал он на «Королёвских чтениях».

Рогозин также указал, что «Роскосмос» намерен вновь войти в число первых по количеству пусков. При этом он объяснил, что ракеты «пустыми не летают», поэтому пусков может быть больше, чем сейчас, если российские предприятия получат больше заказов на полезную нагрузку.

2 января сообщалось, что Россия планирует выполнить около 30 космических пусков по гражданской и коммерческим программам в 2021 году. Все они будут осуществлены с космодромов Бaйконур, Плесецк и Восточный, а также Куру во Фрaнцузской Гвиaне.

Кроме того, в госкорпорации рассчитывают на запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» на МКС с Байконура в 2021 году и автоматической станции «Луна-25» на Луну с Восточного.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Луна
МКС
Плесецк
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