Российские саперы завершили гуманитарное разминирование в Лаосе

Российские военнослужащие Международного противоминного центра завершили совместное выполнение задач с саперами отряда разминирования U-58 Народной Армии Лаоса по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома "Тхонгхайхин". Как сообщили в Министерстве обороны РФ, разминирование закончилось проведением подрыва обнаруженных взрывоопасных предметов. В этом мероприятии приняли участие министр обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генерал армии Тянсамон Тяннялат и Чрезвычайный и Полномочный посол России в Лаосе Владимир Калинин. Российским саперам были вручены ведомственные награды министерства обороны Лаоса.

В Минобороны отметили, что работы велись с декабря 2020 года по март 2021 года. Российские специалисты обнаружили и обезвредили на лаосской территории площадью свыше 3 Га более тысячи взрывоопасных предметов.

"Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам", - пояснили в российском военном ведомстве. Очищенная территория передана представителям Лаосского Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами.

Российские специалисты передали лаосской стороне новейшие средства поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера (переносной индукционный миноискатель, металлодетектор глубинный, подрывная машинка, маскировочный комплект табельный). В Минобороны напомнили, что это уже третья командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаос.

"Помимо выполнения задач гуманитарного разминирования, перед российскими саперами также стояла задача подготовки лаосских коллег. В этом году российские специалисты подготовили 30 саперов для национальной армии", - отметили в военном ведомстве.

Александр Степанов