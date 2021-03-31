Войти
Российская газета

Российские саперы завершили гуманитарное разминирование в Лаосе

250
0
0
Источник изображения: Предоставлено Минобороны РФ

Российские военнослужащие Международного противоминного центра завершили совместное выполнение задач с саперами отряда разминирования U-58 Народной Армии Лаоса по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома "Тхонгхайхин". Как сообщили в Министерстве обороны РФ, разминирование закончилось проведением подрыва обнаруженных взрывоопасных предметов. В этом мероприятии приняли участие министр обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генерал армии Тянсамон Тяннялат и Чрезвычайный и Полномочный посол России в Лаосе Владимир Калинин. Российским саперам были вручены ведомственные награды министерства обороны Лаоса.

В Минобороны отметили, что работы велись с декабря 2020 года по март 2021 года. Российские специалисты обнаружили и обезвредили на лаосской территории площадью свыше 3 Га более тысячи взрывоопасных предметов.

"Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам", - пояснили в российском военном ведомстве. Очищенная территория передана представителям Лаосского Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами.

Российские специалисты передали лаосской стороне новейшие средства поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера (переносной индукционный миноискатель, металлодетектор глубинный, подрывная машинка, маскировочный комплект табельный). В Минобороны напомнили, что это уже третья командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаос.

"Помимо выполнения задач гуманитарного разминирования, перед российскими саперами также стояла задача подготовки лаосских коллег. В этом году российские специалисты подготовили 30 саперов для национальной армии", - отметили в военном ведомстве.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.11.2020
Сербия получила из России первые модернизированные танки Т-72МС
25.06.2020
"Как тогда — в 1945-м": чем запомнился Парад Победы — 2020
12.05.2020
Путин поручил рассмотреть возможность передачи Севастополю Т-34 из Лаоса и выделить средства на исторические объекты
12.02.2020
Какую российскую авиатехнику покупают страны Азиатско-Тихоокеанского региона
22.01.2020
Инженерные войска ВС РФ 21 января отмечают 319-ю годовщину со дня образования
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 08:38
  • 20
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 07:40
  • 6
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 31.03 04:16
  • 1
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 04:16
  • 1
Сенсационные кадры: российский ударный БПЛА уничтожил самолет. Обратил на себя внимание тип ракеты (Haber7, Турция)
  • 31.03 04:15
  • 1
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 01:23
  • 67
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 00:44
  • 17
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 23:01
  • 10
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 30.03 21:51
  • 1
Илон Маск озвучил причину взрыва демонстратора Starship
  • 30.03 21:47
  • 4
Aftonbladet (Швеция): что Запад сможет противопоставить России в случае атаки
  • 30.03 19:31
  • 3
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 19:20
  • 4
В Одессу прибыл американский сухогруз c военным снаряжением для ВСУ
  • 30.03 18:51
  • 2
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 18:50
  • 2
В конгрессно-выставочном центре "Партиот" прошла военно-научная конференция
  • 30.03 18:01
  • 12
За «Терминатором» придет «Армата»