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Российская газета

Первый полет улучшенного Ил-112 показали на видео

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В Сети появились видео первого полета военно-транспортного Ил-112 после исправления замечаний Минобороны. Самолет поднялся в небо с аэродрома воронежского авиазавода (ВАСО), где был построен.

Напомним, первый полет Ил-112 состоялся два года назад, 30 марта 2019 года и был приурочен к дню рождения Сергея Ильюшина. Машина провела в воздухе 40 минут, тест признали успешным, но заказчик нового транспортника, Минобороны высказал ряд замечаний. Главное касалось чрезмерной массы самолета - перетяжеленный Ил не мог выполнять необходимые военным перевозки пяти тонн груза на 1200 километров.

Конструкторы провели ряд мероприятий по снижению веса самолета: изменили конструкцию грузового люка, часть металлических деталей заменили композитными, доработали шасси. Теперь, по словам представителя КБ "Ил", масса транспортника "близка к требованиям заказчика". Устранены и другие замечания.

Второй полет продолжался около 30 минут, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Командир экипажа Герой России Николай Куимов доложил, что полетное задание выполнено.





Антон Валагин (Воронеж)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
ОАК
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