Открытая демонстрация: турецкие танки М60А1 заметили в Ливии

Основные боевые танки М60А1 впервые открыто продемонстрированы в Ливии. На обнародованных фотографиях видны несколько боевых машин, хранящихся в ангаре. Рядом с ними находятся военнослужащие формирований Правительства национального согласия и турецкие специалисты, передающие им опыт эксплуатации такой техники.

Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere “Sınıf Okulu İntibak Eğitimi” veriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/xTZs51R48a — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2021

В частности, они объясняют местным бойцам особенности устройства 12,7-мм пулемета М85, применяемого для поражения наземных и воздушных целей.

Первая информация о переброске в Ливию "шестидесятых" появилась в конце мая прошлого года, когда в районе Триполи был замечен тягач с тралом, на котором находился укрытый брезентом танк. Несмотря на такую маскировку, можно было легко понять, что перед нами именно этот образец техники американского производства.

Ранее силы ПНС и противостоящая им Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара применяли в ходе сражений закупленные в Советском Союзе, а также в странах Восточной Европы Т-55, Т-62 и Т-72. Значительное их количество оказалось потеряно в боях и по техническим причинам.

В результате Турция, до сих пор эксплуатирующая несколько сотен М60 различных модификаций, решила усилить ударные возможности своих подопечных поставками такой бронетехники.

Интересно, что наряду с танками на одной из фотографий в объектив попала реактивная система залпового огня T-122 Sakarya. Об их переброске в эту горячую точку также сообщалось в мае 2020 года.

Libya'da M60A1 Patton tankı görüntülendi. pic.twitter.com/xlwLZ5Pe0z — Akademik Filo (@akademikfilo) May 29, 2020

Алексей Моисеев