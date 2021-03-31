Глава Объединенной судостроительной корпорации посетил "ОДК-Сатурн"

ЦАМТО, 30 марта. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов 26 марта в рамках рабочего визита в Ярославскую область посетил предприятие "ОДК-Сатурн" Объединенной двигателестроительной корпорации.

В сборочно-испытательном комплексе рыбинского предприятия глава ОСК ознакомился с ходом изготовления и поставок морских газотурбинных двигателей и дизель-газотурбинных агрегатов. Стороны также обсудили перспективные проекты в области морского газотурбостроения.

"Завершенное производство морских газотурбинных двигателей и агрегатов, созданное благодаря усилиям Ростеха и Объединенной двигателестроительной корпорации, наверное, самый первый и самый удачный проект импортозамещения. Первые агрегаты поставлены на корабли, которые мы строим в Санкт-Петербурге, следующие – на подходе. Мы входим в нормальную ритмичную работу с надежным поставщиком. У компании огромный потенциал. Мы обсуждаем новые проекты, поскольку технологии, которые есть на предприятии в Рыбинске, дают возможность опираться на этот центр морского газотурбостроения и в дальнейшем", – отметил А.Рахманов.

"В ходе встречи мы показали технологии, существующие на "Сатурне", соответствующие уровню лучших мировых образцов. Сборочно-испытательный комплекс корабельных ГТА и ДГТА – это компетенция, которая создана в России, которой ранее, до 2014 года, не было, – подчеркнул заместитель генерального директора – управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков. – Объединенная судостроительная корпорация – это наш "якорный" заказчик. У нас большие перспективы и в части исполнения заказов для морского флота, и в части инфраструктурных проектов оснащения Севера".

"ОДК-Сатурн" является единственным в России разработчиком и производителем газотурбинных двигателей морского исполнения в диапазоне мощностей от 4 до 20 МВт и агрегатов с применением данных двигателей.

В конце 2020 года "ОДК-Сатурн" по завершении квалификационных, предъявительских и приемосдаточных испытаний отгрузил заказчику – Объединенной судостроительной корпорации – первые морские дизель-газотурбинные агрегаты М55Р.

ДГТА М55Р – первый российский морской агрегат, полностью изготовленный отечественными предприятиями. Испытания агрегата в сборе с редуктором, дизелем и локальными системами управления проводились в сборочно-испытательном комплексе корабельных газотурбинных двигателей и газотурбинных агрегатов "ОДК-Сатурн" – уникальном для России объекте, введенном в строй в 2017 году, ставшем ключевым элементом импортозамещения.

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