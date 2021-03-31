Облегченный Ил-112В успешно полетел

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В успешно выполнил свой второй полет. Об этом пишет ТАСС.

Полет начался в 11:35 по московскому времени и завершился посадкой в 12:04 на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО). Самолет был доработан ко второму запуску и, как говорит представитель конструкторского бюро «Ил» в Воронеже Александр Анохин, облегчен.

«Были проведены мероприятия по снижению его веса, так как был перевес. Сейчас вес самолета приближен к тому, что указан в ТЗ [техническое задание] заказчика. Самолет опытный, первый экземпляр, естественно, были замечания и по конструктиву, и по другим моментам, сейчас они устранены», — сказал Анохин.

Первый полет Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года. Предполагалось, что второй раз военно-транспортный самолет запустят в апреле 2020 года, однако эти испытания отменили из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Геннадий Сходненский