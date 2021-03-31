Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ.

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи, сообщает во вторник пресс-служба Северного флота.

Ранее в марте целый отряд кораблей НАТО безуспешно искал в этом же районе подлодку Черноморского флота "Ростов-на-Дону".

"Экипаж корабля выполнил поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения и отработал противолодочное маневрирование при уклонении от атаки условного подводного противника", – говорится в сообщении.

Североморцы действуют в Средиземном море уже более двух месяцев. Всего за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат "Адмирал Касатонов" прошел около 16 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.

Поход фрегата обеспечивают средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Ряд иностранных СМИ писали, что в середине марта российская подлодка в этом районе исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО. Исчезновение подлодки вызвало озабоченность у ВМС США, "особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию". После этого ВМС США развернули силы союзников для помощи по поиску "пропажи".

Между тем российская подлодка, не выходя из района, сама вышла на связь с командованием ВМФ и продолжила выполнять поставленные задачи, сообщал источник РИА Новости.