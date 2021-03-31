Россия и Европа: контролируемая эскалация или открытый конфликт? (Asharq Al-Awsat, ОАЭ)

Запад активизировал антироссийскую риторику, прибегнув к «новой-старой» санкционной политике после того, как администрация Байдена объявила о введении санкций против России. Автор делает вывод, что европейцы не забыли о накопившихся разногласиях с Москвой, однако замечает, что отношения между Россией и Европой отличаются многогранностью.

Западные столицы не скрывают своего восторга по поводу прихода Байдена на пост президента.

По прошествии четырех "трамповских" лет европейские руководители наперебой утверждают, чтобы для них это было похоже на крушение корабля в бурном море.

Реакция европейцев была отражена в позиции Европейской комиссии: "У нас теперь на четыре года есть друг в Белом доме". Бывший президент США Дональд Трамп ослабил контроль над всей европейской политикой, в том числе над вопросами, связанными с европейскими файлами, кроме тех, что так или иначе затрагивают интересы Вашингтона. Трамп оказывал давление на внешнюю политику и решения Запада по многим глобальным вопросам, непосредственно связанных с интересами европейского континента, и прежде всего в отношении России. Брюссель - столица Европейского союза (ЕС) - оказался в тупике: с одной стороны, он был вынужден мириться с иной точкой зрения Москвы по некоторым вопросам, а с другой, использовал "мягкую силу" дипломатии, чтобы продемонстрировать свою недружественную позицию по отношению к ней. Во время президентства Дональда Трампа Брюссель перестал зависеть от Вашингтон и начал заигрывать с Кремлем, сохранив при этом свои политические и экономические взгляды в отношении России, не провоцируя эскалацию.

Запад активизировал антироссийскую риторику, прибегнув к "новой-старой" санкционной политике после того, как администрация Байдена объявила о введении санкций против России. Это говорит о двух вещах: первая - это то, что Брюссель вернулся к прежней политике в отношении русских; а вторая - европейцы не забыли о накопившихся разногласиях с Москвой. К ним относятся: Украина, в частности Крым, Грузия, Абхазия и Осетия, экономические файлы, особенно газ и энергетика, а также внутренние файлы, волнующие Европу, такие как права человека, в том числе последнее нарушение прав человека в отношении российского оппозиционера Алексея Навального. Новая политическая позиция Европы была поддержана председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который недавно совершил турне по некоторым республикам бывшего Советского Союза - Молдавии, Грузии и Украине.

Европа, как западная, так и северная, настороженно относилась к своему русскому соседу еще много веков назад, когда Россией правили цари и императоры. История помнит о тех временах, когда Россия объявляла войну соседним государствам, в том числе скандинавским странам. И по сей день европейцев кажется навязчиво преследуют эти воспоминания. Это объясняет, почему европейцы приняли то, что они называют "принципами построения отношений с Москвой" в качестве дорожной карты для разработки политики и стратегии в отношениях с русскими. Москва всегда начеку из-за опасности, которую она видит в лице своего врага - НАТО, но, несмотря на все это, европейская и российская стороны делают все возможное, чтобы не скатиться в полномасштабную конфронтацию. Тем не менее конфликт подпитывается многими внутренними и внешними факторами, в том числе введением европейских и американских санкций в отношении Москвы, способствующих новому витку напряженности между сторонами. В настоящее время в российско-европейских отношениях назревает глубокий кризис в свете восстановления гармонии и согласия между Брюсселем и Вашингтоном, что расценивается Москвой как оказание коллективного давления на нее.

Российско-европейские отношения многогранны. Они выстроены в контексте так называемого "политического диалога между Россией и институтами Европейского союза", служащих каналами диалога между ними. Москва поддерживает двусторонние отношения с некоторыми европейскими государствами, но расходится во мнении с ними, когда речь заходит о европейцах как о едином блоке под знаменем Европейского союза.

Мудрые европейцы согласны с тем, что диалог с Россией лучше, чем его отсутствие, так как он допускает, по крайней мере, ограниченный объем сотрудничества и не вызывает нежелательные осложнения. Они настаивают на продолжении диалога с Москвой по наиболее чувствительным вопросам, в том числе по Украине, которая стоит на первом месте в повестке дня для обеих сторон. Со своей стороны, русские считают Украину стратегически важной зоной влияния и заградительной стеной перед тем, что они называют "покусительством НАТО на один из своих задних дворов", в то время как европейцы стремятся полностью вырвать страну из объятий России и интегрировать ее в структуры и институты Европейского союза.

Европейцы в течение двух десятилетий наблюдали, как "хозяин Кремля" не колеблясь применял силу, а иногда и чрезмерную силу, как это произошло с Грузией в 2008 году, когда он почувствовал надвигающуюся угрозу для России и региона, находящегося под российским влиянием.

Каждая сторона считает, что существует стратегическая угроза для нее с другой стороны. Тем не менее они обе одновременно выражают желание достичь взаимопонимания и заключить соглашения о политическом и экономическом партнерстве, а также соглашения о сотрудничестве в области безопасности и разведки. Российская стратегия в отношении Запада основана на твердом убеждении, что Европа - это НАТО с его военной структурой и антироссийской идеологией. А западная стратегия проистекает из твердой уверенности в том, что Россия является правопреемником Советского Союза и его законным наследником, с его военными и идеологическими структурами, враждебными Западу в целом. Все вышесказанное оказывает влияние на ход конфликта, но в то же время это не отменяет взаимные геостратегические интересы. Россия с ее военным и экономическим весом, географической близостью к европейскому континенту и огромными запасами природного газа может стать важной опорой для европейцев, как и Европа для России с ее рынками и географическими, военными и экономическими показателями. Так почему же они не стремятся поддерживать друг друга, а движутся к эскалации? Все дело в дополнительном движущим факторе конфликта - американцах. Они оказывают негативное или положительное влияние в зависимости от того, чего требуют интересы и стратегические цели Вашингтона. Американцы используют военный и экономический контроль и гегемонию, которыми они обладают, чтобы навязывать политическую волю своим европейским партнерам.

Все говорит о том, что эскалация - это новый этап развития отношений между ними. Опора на прагматизм в управлении кризисами и историческое наследие остается еще одним путем, параллельным эскалации. Таким образом, существует вероятность того, что они смогут контролировать темп развития отношений, даже если на некоторых этапах все будет катиться в бездну.

Абдель Хамид Туфик (عبدالحميد توفيق)