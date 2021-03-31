Войти
ТАСС

В России планируют выпускать до 12 самолетов Ил-112В в год

341
0
0
Ил-112В
Ил-112В.
Источник изображения: © Пресс-служба ОАК

Такое количество удовлетворит потребности Минобороны в военно-транспортных самолетах данного типа, заявил заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в Ростех

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Воронежский авиационный завод будет способен выпускать до 12 новейших военно-транспортных самолетов Ил-112В в год. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

30 марта Ил-112В совершил своей второй полет с аэродрома Воронежского авиационного завода.

"С момента первого полета, в ходе которого были проверены основные аэродинамические характеристики, были доработаны все системы самолета и проведена работа по снижению веса воздушного судна, что позволило передать самолет на этап предварительных испытаний, проводимых совместно с министерством обороны. Параллельно идет подготовка производства к серийному выпуску до 12 самолетов в год, что удовлетворит потребности Минобороны в военно-транспортных самолетах данного типа и обеспечит устойчивую загрузку предприятия", - цитирует пресс-служба ОАК слова Яркового.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Самолет будет способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24, ее серийное производство планируется с 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
ОАК
Ростех
Похожие новости
29.03.2021
Источник: второй полет военно-транспортного самолета Ил-112В запланировали на 30 марта
01.12.2020
Запустят серию: ОАК получит первый заказ на самолеты Ил-114-300
09.07.2020
«Черные дыры» авиапрома
23.09.2010
Грузовик особого назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 08:38
  • 20
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 07:40
  • 6
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 31.03 04:16
  • 1
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 04:16
  • 1
Сенсационные кадры: российский ударный БПЛА уничтожил самолет. Обратил на себя внимание тип ракеты (Haber7, Турция)
  • 31.03 04:15
  • 1
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 01:23
  • 67
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 00:44
  • 17
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 23:01
  • 10
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 30.03 21:51
  • 1
Илон Маск озвучил причину взрыва демонстратора Starship
  • 30.03 21:47
  • 4
Aftonbladet (Швеция): что Запад сможет противопоставить России в случае атаки
  • 30.03 19:31
  • 3
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 19:20
  • 4
В Одессу прибыл американский сухогруз c военным снаряжением для ВСУ
  • 30.03 18:51
  • 2
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 18:50
  • 2
В конгрессно-выставочном центре "Партиот" прошла военно-научная конференция
  • 30.03 18:01
  • 12
За «Терминатором» придет «Армата»