ВМС Австралии отобрали пять претендентов в рамках проекта закупки морских БЛА

ЦАМТО, 30 марта. ВМС Австралии отобрали пять претендентов в рамках программы SEA129 Phase 5 по закупки беспилотных летательных аппаратов для боевых кораблей.

Как говорится в пресс-релизе Министерства обороны Австралии, в "шорт-лист" тендера вошли компании BAE Systems Australia, Insitu Pacific, Northrop Grumman Australia, Raytheon Australia и Textron Systems Australia. Таким образом, после отбора финалистов, программа готова к переходу к следующему этапу процедуры закупок.

В рамках данной программы будут приобретены морские беспилотные системы для ведения разведки, наблюдения и целеуказания, что позволит значительно увеличить зону наблюдения боевых кораблей.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Австралии в августе 2020 года объявило о планах инвестировать 1,3 млрд. австр. долл. (около 930 млн. долл. США) в новую программу разработки и закупки беспилотных авиационных комплексов для повышения ситуационной осведомленности на море.

Закупка беспилотных летательных аппаратов нового поколения различных классов (массой от 25 до 300 кг) предоставит Военно-морским силам новые возможности по ведению разведки, наблюдению и целеуказанию, что позволит Австралии долгое время оставаться в лидерах в данном быстро растущем высокотехнологичном сегменте рынка.

Более того, как заявило Минобороны Австралии, начиная с 2024 года, планируется утвердить 5-летний инвестиционный план (цикл) с целью обновления и дополнения возможностей имеющегося парка морских БЛА.

Приглашения к регистрации для участия в проекте местной промышленности (прим. ЦАМТО: в сотрудничестве с ведущими западными компаниями) были выпущены в системе AusTender в августе 2020 года. Это позволило изучить возможности австралийской промышленности по поставке всех элементов морских БЛА, включая непосредственно планеры, полезную нагрузку, интеграцию оборудования в имеющуюся разведсеть, обучение и поддержку.