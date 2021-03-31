Рогозин сообщил о подготовке к летным испытаниям МБР "Сармат"

Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний.

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - "Роскосмос" готовится к началу летных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", они начнутся в ближайшее время, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Сейчас основная работа, которую предстоит сделать в ближайшее время, это подготовка к летным испытаниям тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", - сказал Рогозин в своем выступлении на Королёвских чтениях в Москве.

Сообщалось, что МБР "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

Ракету "Сармат" планируют серийно производить на машиностроительном заводе "Красмаш" ("Роскосмос").

"Это тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону - нынешнюю, перспективную, неважно. Это основа стратегического потенциала страны", - сказал Рогозин ранее в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).