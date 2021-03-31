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ТАСС

Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю

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Венера
Венера.
Источник изображения: © NASA

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также сообщил, что госкорпорация способна обеспечить не менее 45 пусков ракет среднего и тяжелого класса в год

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Вторая работа в рамках венерианской программы связана с доставкой грунта с планеты на Землю. Об этом во вторник сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам главы госкорпорации, уже подписан контракт на начало работ по первому проекту - "Венере-Д". "За ней последует еще одна работа по Венере, мне представляется она крайне интересной, потому что она будет связана с забором грунта с Венеры и возвращением на Землю", - сказал Рогозин в рамках пленарного заседания "Королёвских чтений".

Рогозин также сообщил, что Роскосмос может обеспечить не менее 45 пусков ракет-носителей в год.

"Физически мы сегодня можем обеспечить в год не менее 45 пусков ракет среднего и тяжелого класса", - сказал Рогозин.

В начале марта научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что в РФ начинается проектирование межпланетной автоматической станции "Венера-Д", сейчас заключаются договоры с исполнителями. По словам академика РАН, основные контуры российской венерианской программы будут выяснены в ходе проводимого проектирования. Оно, предположил Зеленый, займет два года.

ХLV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С. П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых проходят с 30 марта по 2 апреля в Москве. Из-за пандемии коронавируса в этом году часть секций проводится в онлайн-формате.

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Россия
Компании
ИКИ РАН
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Рогозин Дмитрий
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