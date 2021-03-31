Войти
Военно-промышленный курьер

Теперь Польша крепит «боевое братство» с США

324
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Впервые в истории Пентагона на высокий армейский пост назначен генерал из Польши.

Генерал-майор Адам Джокс, несмотря на английские имя и фамилию, родился (в 1966 году) в Польше, закончил Национальный университет обороны в Варшаве. Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что генерал назначен на должность заместителя командующего 5-м армейским корпусом США. Этот пост он должен занять в середине 2021 года.

Поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу подчеркнул, что «впервые в истории» польский генерал займёт должность в рамках американской программы обмена военными кадрами.

«Генерал Джокс, поздравляю вас и удачи на посту заместителя командующего 5-м корпусом! Это пример того, насколько крепки отношения между польской и американской армиями», — написал Алиу в микроблоге.

В свою очередь министр обороны Блащак назвал назначение «беспрецедентным событием».

EADaily уточняет, что 5-й армейский корпус США принимал участие в операции в Косово, Ираке и Афганистане. Расформирован 15 сентября 2013 года, однако весной 2020 года Пентагон вновь активировал штаб корпуса на военной базе Форт-Нокс в Кентукки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
Польша
США
Проекты
2020-й год
Похожие новости
08.12.2020
Векторы НАТО, традиционные и не очень
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
02.12.2013
Стратегический диалог: смена приоритетов
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
18.05.2012
Сегмент военной вертолетной техники является самым динамично развивающимся среди всех категорий обычных вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 08:38
  • 20
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 07:40
  • 6
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 31.03 04:16
  • 1
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 04:16
  • 1
Сенсационные кадры: российский ударный БПЛА уничтожил самолет. Обратил на себя внимание тип ракеты (Haber7, Турция)
  • 31.03 04:15
  • 1
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 01:23
  • 67
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 00:44
  • 17
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 23:01
  • 10
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 30.03 21:51
  • 1
Илон Маск озвучил причину взрыва демонстратора Starship
  • 30.03 21:47
  • 4
Aftonbladet (Швеция): что Запад сможет противопоставить России в случае атаки
  • 30.03 19:31
  • 3
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 19:20
  • 4
В Одессу прибыл американский сухогруз c военным снаряжением для ВСУ
  • 30.03 18:51
  • 2
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 18:50
  • 2
В конгрессно-выставочном центре "Партиот" прошла военно-научная конференция
  • 30.03 18:01
  • 12
За «Терминатором» придет «Армата»