Теперь Польша крепит «боевое братство» с США

Впервые в истории Пентагона на высокий армейский пост назначен генерал из Польши.

Генерал-майор Адам Джокс, несмотря на английские имя и фамилию, родился (в 1966 году) в Польше, закончил Национальный университет обороны в Варшаве. Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что генерал назначен на должность заместителя командующего 5-м армейским корпусом США. Этот пост он должен занять в середине 2021 года.

Поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу подчеркнул, что «впервые в истории» польский генерал займёт должность в рамках американской программы обмена военными кадрами.

«Генерал Джокс, поздравляю вас и удачи на посту заместителя командующего 5-м корпусом! Это пример того, насколько крепки отношения между польской и американской армиями», — написал Алиу в микроблоге.

В свою очередь министр обороны Блащак назвал назначение «беспрецедентным событием».

EADaily уточняет, что 5-й армейский корпус США принимал участие в операции в Косово, Ираке и Афганистане. Расформирован 15 сентября 2013 года, однако весной 2020 года Пентагон вновь активировал штаб корпуса на военной базе Форт-Нокс в Кентукки.