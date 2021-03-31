Рогозин замахнулся на 45 пусков в год

Роскосмос способен осуществлять в год более 45 пусков космических ракет среднего и тяжелого класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Физически мы сегодня можем обеспечить в год не менее 45 пусков ракет среднего и тяжелого класса», - заявил он.

По его словам, Роскосмос планирует вернуть себе первые места по числу пусков.

Ранее Рогозин сообщал, что в 2021 году планируется осуществить 29 пусков космических ракет. В их число войдет также часть пусков, ранее запланированных на предыдущие годы, пишет Интерфакс.