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Военно-промышленный курьер

Рогозин замахнулся на 45 пусков в год

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Источник изображения: vpk-news.ru

Роскосмос способен осуществлять в год более 45 пусков космических ракет среднего и тяжелого класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Физически мы сегодня можем обеспечить в год не менее 45 пусков ракет среднего и тяжелого класса», - заявил он.

По его словам, Роскосмос планирует вернуть себе первые места по числу пусков.

Ранее Рогозин сообщал, что в 2021 году планируется осуществить 29 пусков космических ракет. В их число войдет также часть пусков, ранее запланированных на предыдущие годы, пишет Интерфакс.

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Компании
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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