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ТАСС

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В начал свой второй полет

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Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС

Как рассказал ТАСС представитель Конструкторского бюро "Ил" в Воронеже Александр Анохин, после первого полета самолет был доработан

ВОРОНЕЖ, 30 марта. /ТАСС/. Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В начал второй полет на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО).

Во вторник второй полет Ил-112В начал в 11:35 мск.

Первый полет самолет совершил 30 марта 2019 года на ВАСО, второй был запланирован на апрель 2020 года, но не состоялся из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая сейчас завершена.

Как рассказал ТАСС представитель Конструкторского бюро "Ил" в Воронеже Александр Анохин, после первого полета самолет Ил-112В был доработан. "Были проведены мероприятия по снижению его веса, так как был перевес. Сейчас вес самолета приближен к тому, что указан в ТЗ [техническое задание] заказчика. Самолет опытный, первый экземпляр, естественно, были замечания и по конструктиву, и по другим моментам, сейчас они устранены", - сказал Анохин.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Самолет будет способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24, ее серийное производство планируется с 2023 года.

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Ил-112
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