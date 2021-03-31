НИИЭП в 2020 году в два раза увеличил чистую прибыль

ЦАМТО, 30 марта. НИИ электронных приборов (НИИЭП) концерна "Техмаш" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 113%, почти до 440 млн. руб. Для сравнения: годом ранее этот показатель находился на уровне порядка 206 млн. руб.

Рост ключевых показателей института достигнут благодаря внедрению современных форм организации труда и применению в производственной системе элементов бережливого производства.

"2020 год был периодом напряженной работы для всех сотрудников института. Большое внимание уделялось росту производства и развитию продуктовой линейки предприятия. Двукратный рост прибыли по сравнению с 2019 годом достигнут благодаря внутренним резервам и огромному потенциалу коллектива института", – отметил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.

Все разработки НИИЭП создаются также с применением теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), значительно ускоряющей технологические процессы и повышающей качество продукции. Примером ускорения работы может служить применение ТРИЗ в изменении дизайна УФ-рециркулятора. Техническая документация и опытный образец нового облика изделия были созданы за два рабочих дня. При прежних методах работы это потребовало бы не менее 12 рабочих дней.

В 2021 году благодаря активному использованию ТРИЗ планируется увеличить объем производимой продукции на 10%.

В прошлом году специалисты НИИЭП внесли более 500 конструкторских улучшений в разработки института, а также 1200 изменений в производственные технологии, направленные на оптимизацию производства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".