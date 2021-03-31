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ЦАМТО

Севмаш: гособоронзаказ на контроле

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Андрей Ельчанинов
Андрей Ельчанинов.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 30 марта. Севмаш (входит в состав ОСК) с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов.

Он побывал в основных цехах и на строящихся подводных лодках, осмотрел ход модернизации предприятия.

А.Ельчанинов также провел совещания с руководством Севмаша и Центра судоремонта "Звездочка". На них обсуждался ход выполнения заданий в рамках гособоронзаказа в 2021 году в части морских вооружений и военной техники.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, основной акцент был сделан на атомных подводных лодках проектов "Борей-А" и "Ясень-М".

"При планировании заданий гособоронзаказа лимиты финансирования строительства кораблей военно-морского флота в первые годы назначаются недостаточные, без учета оптимальных технологических графиков, что не позволяет развернуть полноценную работу по всей цепочке кооперации", – обозначил проблематику А.Ельчанинов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".

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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Звездочка
Севмаш
Проекты
885 Ясень
955 Борей
Гособоронзаказ
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